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Правительство назначило Петра Котина президентом НАЭК «Энергоатом»
17:12 01.06.2022 |
Кабинет Министров назначил Петра Котина, до сих пор исполняющего обязанности главы НАЭК «Энергоатом», президентом компании.
Соответствующее распоряжение №430-р обнародовано на Правительственном портале.
«Назначить Котина Петра Борисовича президентом ГП «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей сроком не более 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения», - говорится в документе.
Также Кабмин уполномочил первую вице-премьер-министр Украины - министерку экономики Юлию Свириденко подписать соответствующий контракт с Котиным.
Как сообщалось, Котин исполнял обязанности главы НАЭК с 2020 года, а до этого момента руководил Запорожской АЭС.
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