Финансовые новости
- |
- 25.05.22
- |
- 18:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ оштрафовал «Альфа-банк» из-за выхода двух акционеров без согласования
13:16 25.05.2022 |
Национальный банк непублично оштрафовал Альфа-банк Украина из-за выхода из банка двух акционеров, Германа Хана и Алексея Кузмичева, без согласования регулятора.
Об этом говорится в статье ЭП.
Так, после того, как 28 февраля под санкции ЕС попали Михаил Фридман и Петр Авен, два акционера банка, еще двое вышли из структуры собственности. Речь идет о Германе Хане и Алексее Кузмичеве, на которых наложили санкции чуть позже - 15 марта.
Доли Хана и Кузмичева оказались у Андрея Косогова, которому раньше принадлежало 3,67% акций. После этих изменений именно Косогов стал крупнейшим акционером "Альфа-Банка" с долей почти 41%. Он является одним из основателей российской Альфа-Групп и последний из физических лиц-владельцев украинского Альфа-Банка, против которого ЕС не ввел санкции.
Из-за спешки банк не успел согласовать смену собственников из НБУ. Поэтому регулятор констатировал, что структура собственности "Альфа-Банка" непрозрачна и выписал учреждению штраф в 57 млн грн. Эту сумму банк уже уплатил. В украинской Альфе говорят, что приняли такое решение из-за растерянности среди клиентов и "в связи с нарастающим недоверием".
Штраф, который выписал НБУ, - далеко не максимально возможная мера наказания.
"За такое нарушение Нацбанк мог бы применить штраф в размере до 1% уставного капитала (287 млн грн) - как за нарушение во время военного положения. Мог бы применить и более жесткие меры влияния - вплоть до признания неплатежеспособным и вывода с рынка: это на усмотрение НБУ", - считает ассоциированный эксперт CASE-Украина Евгений Дубогрыз.
Однако регулятор разрешил "Альфа-Банку" и дальше работать в Украине, но признал небезупречной репутацию Андрея Косогова. Ему пришлось передать права на управление банком по своим акциям независимому доверенному лицу - Симеону Дянкову.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин отсрочил обязательное использование е-подписи на защищенном носителе
|США решили лишить Россию возможности обслуживать ее суверенный долг
|Антиреформа СБУ: как парламент предлагает изменить контрразведку и чем это опасно
|Лишь 10% украинцев готовы к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, 82% против – КМИС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ оштрафовал «Альфа-банк» из-за выхода двух акционеров без согласования
|Суд окончательно забрал у Фирташа Запорожский титано-магниевый комбинат - САП
|Холдинг Новинского сообщил о потере половины бизнеса из-за войны
|Иск ПриватБанка к экс-владельцам вырос до $4,5 млрд в связи с переносом слушания в Лондоне на июнь-2023
|Крупнейший киевский застройщик возобновляет работу
|Враг захватил пять предприятий Укроборонпрома
Это интересно
|The Wall Street Journal: Apple хочет, чтобы больше комплектующих для iPhone и MacBook производилось за пределами Китая
|Daimler Truck запускает в США в серию электрический грузовик Freightliner
|Новая BMW M4 CSL установила рекорд Нюрбургринга
|Intel построит лабораторию по разработке систем иммерсионного охлаждения за $700 млн
|Samsung откроет крупнейший зарубежный исследовательский центр во Вьетнаме
|Без внедорожной версии, зато с дизелем: представлен обновленный Hyundai Palisade
|Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто