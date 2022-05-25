НБУ оштрафовал «Альфа-банк» из-за выхода двух акционеров без согласования

Национальный банк непублично оштрафовал Альфа-банк Украина из-за выхода из банка двух акционеров, Германа Хана и Алексея Кузмичева, без согласования регулятора.

Об этом говорится в статье ЭП.

Так, после того, как 28 февраля под санкции ЕС попали Михаил Фридман и Петр Авен, два акционера банка, еще двое вышли из структуры собственности. Речь идет о Германе Хане и Алексее Кузмичеве, на которых наложили санкции чуть позже - 15 марта.

Доли Хана и Кузмичева оказались у Андрея Косогова, которому раньше принадлежало 3,67% акций. После этих изменений именно Косогов стал крупнейшим акционером "Альфа-Банка" с долей почти 41%. Он является одним из основателей российской Альфа-Групп и последний из физических лиц-владельцев украинского Альфа-Банка, против которого ЕС не ввел санкции.

Из-за спешки банк не успел согласовать смену собственников из НБУ. Поэтому регулятор констатировал, что структура собственности "Альфа-Банка" непрозрачна и выписал учреждению штраф в 57 млн грн. Эту сумму банк уже уплатил. В украинской Альфе говорят, что приняли такое решение из-за растерянности среди клиентов и "в связи с нарастающим недоверием".

Штраф, который выписал НБУ, - далеко не максимально возможная мера наказания.

"За такое нарушение Нацбанк мог бы применить штраф в размере до 1% уставного капитала (287 млн грн) - как за нарушение во время военного положения. Мог бы применить и более жесткие меры влияния - вплоть до признания неплатежеспособным и вывода с рынка: это на усмотрение НБУ", - считает ассоциированный эксперт CASE-Украина Евгений Дубогрыз.

Однако регулятор разрешил "Альфа-Банку" и дальше работать в Украине, но признал небезупречной репутацию Андрея Косогова. Ему пришлось передать права на управление банком по своим акциям независимому доверенному лицу - Симеону Дянкову.