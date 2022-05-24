Финансовые новости
- |
- 24.05.22
- |
- 18:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Крупнейший киевский застройщик возобновляет работу
16:14 24.05.2022 |
Компания Київміськбуд, являющаяся крупнейшим застройщиком в Киеве, решила возобновить работу с 1 июня, но только на отдельных строительных площадках.
"Главные усилия будут сосредоточены на завершении работ в почти готовых комплексах с последующим вводом их в эксплуатацию и оформлении права собственности в уже введенных домах", - заявила компания. Будут работать центральный офис и отдельные отделы продаж.
Она объяснила, что из-за войны у нее не хватает рабочих, стройматериалов и комплектующих для полноценной работы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Лишь 10% украинцев готовы к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, 82% против – КМИС
ТОП-НОВОСТИ
|Оптимизация или диверсия? Зачем депутаты хотят оставить Минобороны без разведки
|Moody's понизило рейтинг Украины до «Caa3» с негативным прогнозом
|Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа
|Байден подписал пакет помощи Украине на $40 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Крупнейший киевский застройщик возобновляет работу
|Враг захватил пять предприятий Укроборонпрома
|Кабмин утвердил нового главу «Укртранснафты»
|Товарооборот сети «Эпицентр» в апреле вырос на 18%
|Эпицентр убрал с продажи продукцию Группы Венето из-за скандала с бронежилетами
|«Авиалинии Антонова» переехали в Германию
Это интересно
|Новая BMW M4 CSL установила рекорд Нюрбургринга
|Intel построит лабораторию по разработке систем иммерсионного охлаждения за $700 млн
|Samsung откроет крупнейший зарубежный исследовательский центр во Вьетнаме
|Без внедорожной версии, зато с дизелем: представлен обновленный Hyundai Palisade
|Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто
|Windows 11 стала доступна для установки на все совместимые устройства
|Космический корабль Boeing Starliner с манекеном «Ракетчица Рози» отправился к МКС