Суд арестовал сеть АЗС Glusco, ею будет управлять Нафтогаз

Киевский районный суд Харькова арестовал недвижимое имущество сети АЗС Glusco в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег, сообщила в пятницу пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Под арест попали 234 объекта недвижимости: 145 заправок, восемь нефтебаз, 38 складских и других помещений, девять земельных участков на территории Киева и 12 областей Украины.

Вместе с корпоративными правами 34 юридических лица группы компаний Glusco перешли в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

Далее заправки Glusco отдадут Нафтогазу, сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль. "У нас есть решение суда, которое предусматривает передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев", - заявил он.

Следствие считает, что, несмотря на формальную смену владельца в 2021 году, сеть АЗС по-прежнему принадлежит резидентам Российской Федерации. С целью сокрытия имущества от возможной специальной конфискации они в течение 2021-2022 годов осуществили ряд мнимых договоров купли-продажи корпоративных прав компаний, на которые зарегистрирована Glusco.

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