Тень Медведчука. Сеть АЗС Glusco купил инвестор из Греции. Когда она снова заработает?

Богдан Заика / LIGA.net

Нисан Моисеев продал сеть АЗС Glusco бизнесмену из Греции Димитриосу Анифантакису. Что его связывает с Сергеем Курченко?

Что известно о новом владельце сети АЗС в Украине Glusco - греческом бизнесмене Димитриос Анифантакис, помимо того, что он бывший топ-менеджер российского Лукойла и член совета директоров греческого холдинга Motor Oil Hellas, одного из крупнейших производителей топлива в Средиземноморье? Зачем ему проблемный актив - с весны 2021 года работа 105 заправок АЗС по факту заблокирована из-за открытого уголовного производства. И как топ-менеджеры его компании могут быть связаны с беглым олигархом Сергеем Курченко?

Предыстория с политическим привкусом: почему Glusco выставили на продажу

В Glusco входит шесть нефтебаз, а также 105 автозаправок по всей Украине. Сеть сформирована на базе розничного бизнеса компаний Роснефти и ТНК. В 2016 году Glusco выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. бизнесмена Нисана Моисеева. Это друг лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Во время президентства Петра Порошенко компании Моисеева были крупнейшим поставщиком дизельного топлива и автогаза на украинский рынок из России. У принадлежащей ему трейдерской компании Proton Energy был эксклюзивный контракт с Роснефтью на поставку нефтепродуктов на украинский рынок. По результатам 2020 года, продукция Роснефти занимала почти 25% рынка Украины, то есть каждый четвертый-пятый литр дизеля и сжиженного газа был поставлен Proton Energy из РФ.

14 ноября 2016 года, журналисты Схемы: коррупция в деталях зафиксировали как Нисан Моисеев (слева) и Виктор Медведчу (справа) вместе выходят из аэропорта. Предположительно они вместе вернулись из Москвы в Киев

Привилегии закончились со сменой власти. Первым ударом по бизнесу Моисеева стала спецпошлина на поставку из России нефтепродуктов в размере 3-4%. Кабинет министров ввел их в июле 2019 года.

Второй удар последовал в 2021-м, после введения санкций СНБО против Виктора Медведчука. СБУ и налоговая обвинили Glusco в уклонении от уплаты 240 млн грн налога и торговле некачественным топливом. Открытые против компании уголовные дела фактически остановили ее работу, оптовые базы, где хранился дизель и бензин были заблокированы. Вся сеть АЗС торговала одним лишь сжиженным газом. В компании говорили, что уголовные дела не связаны с группой Glusco. Все обвинения правоохранителей против группы Glusco "позволяют утверждать о заинтересованности органа следствия в создании давления на компанию", заявляли в компании. Остановка работы бизнеса приносила 2 млн грн в сутки, говорил гендиректор Glusco Борис Ганджа.

Для минимизации потерь компания начала сдавать свои АЗС в аренду конкурентам, из 105 АЗС на 68 работают WOG, OKKO, F+ и БРСМ-Нефти, указано в отчете Gluscо. Тогда же Моисеев начал искать потенциального покупателя на свои активы. По данным профильного издания Enkorr, летом Моисеев договорился с "дочкой" компании Socar из Азербайджана Socar New Energy Ltd о продаже АЗС. Но сделка не прошла Антимонопольный комитет - он не согласовал покупку азербайджанцами акций Glusco.

В конце лета издание Enkorr написало со ссылкой на источники, что у Socar New Energy Ltd сменились собственники и позже само название - на Snel Energy. Эта же компания, по данным Еnkorr, получила эксклюзивный контракт вместо Proton Energy Нисана Моисеева на поставку в Украину нефтепродуктов Роснефты.

Именно Snel Energy приобрел греческий инвестор Димитриос Анифантакис, и получил контроль над АЗС Glusco, говорится в сообщении Glusco. "Переговорный процесс (по покупке Glusco. - Ред.) начался летом. В конце октября она была закрыта. Одобрения АМКУ в данном случае не требовалось", - ответила на запрос LIGA.net пресс-секретарь Snel Energy Юлия Жаткина.

В компании не разглашают условия и сумму сделки. Жаткина добавила, что Snel Energy Limited выступает трейдером по поставкам нефтепродуктов на международном рынке, в том числе в Украину, наряду с другими поставщиками. На момент выхода материала Нисан Моисеев не ответил на запрос LIGA.net. Мы его опубликуем в случае ответа.

Инвестор из Греции и тень Сергея Курченко

Димитриос Анифантакис - греческий бизнесмен с 30-летним опытом в сфере торговли энергоресурсами, говорится в пресс-релизе Glusco. С 2017 по 2020 годы Анифантакис был директором и председателем совета директоров в двух компаниях из Швейцарии, входящих в российскую группу Лукойл - Litasco SA и Eiger Shipping SA.

Кроме этого, Анифантакис работал на руководящих должностях в самом Лукойле, семь лет был генеральным менеджером в московском офисе британской BP и руководил в России "дочкой" американского аграрного гиганта Cargill Petroleum.

Гражданин Греции входит в состав совета директоров крупнейшей греческой нефтеперерабатывающей группы Motor Oil Hellas и "руководит собственным портфелем компаний в энергетическом бизнесе и в сфере недвижимости", говорится в сообщении Glusco. Имеет бизнес как своей стране, так и за ее пределами. Более подробной информации о новом владельце в компании не раскрыли.

В Украине Анифантакис зарегистрирован с 2008 года как физическое лицо - предприниматель. Основной вид деятельности - предоставление в аренду собственной недвижимости, указано в реестре Министерства юстиции.

В реестрах юридических лиц Кипра и Швейцарии есть много других любопытных деталей.

Материнскую компанию Glusco - Glusco Energy SA, уже после сделки с Димитриосом Анифантакисом, 25 ноября возглавил Морис Тейлор. До этого, кроме руководящих должностей в двух десятках трейдерских компаний, он работал на две швейцарские фирмы, принадлежавшие беглому олигарху Сергею Курченко. Речь идет о Vetek Trading SA и Vetek Gas Trading and Supply SA. Тейлор был членом совета директоров, указано в швейцарском реестре юрлиц. Обе компании с 2016 года ликвидированы.

Данные: швейцарский реестр юридических лиц business-monitor.ch

У некоторых компаний, входящих в совет директоров Snel Energy, также были связи с Курченко и Сергеем Арбузовым - бывшим вице-премьером во времена Виктора Януковича. В частности, по данным реестра pep.org, юридическая компания M. Kyprianou Fiduciaries, входящая в состав директоров, предоставляла в свое время юридические услуги для четырех оффшорных компаний, связанных с Курченко и Арбузовым, - это Akemi Management Limited, Baleingate Finance Limited, Opalcore Ltd и Woderbliss LTD.

Эту информацию пресс-секретарь Snel Energy Юлия Жаткина пообещала прокомментировать позже.

О бренде Glusco нужно забыть

Смена владельца сети Glusco может разблокировать деятельность компании, предполагает глава Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. "Мы планируем продолжать деятельность компании в правовом поле и рассчитываем нормализовать работу сети и решить все имеющиеся вопросы настолько быстро, насколько это будет возможно в данной ситуации", - уточняет Жаткина.

Тем не менее проблем инвестору из Греции не избежать. По словам Куюна, затянувшиеся между украинскими властями и Glusco "все перипетии" АЗС потеряла не только рынок, но и сами автозаправки (больше половины находится в аренде, - Ред.). Чтобы вернуть утраченное, ему придется бороться за оптовый рынок и возвращать покупателей. До блокировки работы доля Glusco на розничном рынке, по собственным данным, составляла 4%.

"Пока видим, что новый владелец продолжает формировать украинскую команду. Вызовы серьезные. Сети как таковой нет, о бренде Glusco нужно начинать забывать, а значит нужно создавать что-то новое и все сначала", - написал Куюн в Facebook. Жаткина подчеркнула, что Димитриос планирует продолжить развитие и модернизацию сети, с учетом глобальных трендов и локального экономического контекста.