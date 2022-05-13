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Завод Еврокар возобновит сборку автомобилей Škoda на Закарпатье в июне
09:52 13.05.2022 |
Компания Еврокар, официальный дистрибьютор автомобилей Škoda в Украине, возобновит работу автосборочного завода в Соломоново на Закарпатье в начале июня. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Еврокар уже возобновил прием заказов на автомобили Škoda, говорится в сообщении.
Официальный срок поставки составит до 280 дней, однако фактически он будет зависеть от количества заказов в очереди и может быть меньшим.
Для приобретения также доступны автомобили на складе, которые были в наличии до 24 февраля.
Гарантия на автомобили Škoda во время действия военного положения в Украине сохраняется в случае несвоевременного прохождения планового ТО при условии соблюдения уровня технических жидкостей.
Еврокар 8 марта временно остановил производство и отгрузки автомобилей в связи с агрессией РФ против Украины и введением военного положения в стране.
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