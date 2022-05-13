Завод Еврокар возобновит сборку автомобилей Škoda на Закарпатье в июне

Компания Еврокар, официальный дистрибьютор автомобилей Škoda в Украине, возобновит работу автосборочного завода в Соломоново на Закарпатье в начале июня. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Еврокар уже возобновил прием заказов на автомобили Škoda, говорится в сообщении.

Официальный срок поставки составит до 280 дней, однако фактически он будет зависеть от количества заказов в очереди и может быть меньшим.

Для приобретения также доступны автомобили на складе, которые были в наличии до 24 февраля.

Гарантия на автомобили Škoda во время действия военного положения в Украине сохраняется в случае несвоевременного прохождения планового ТО при условии соблюдения уровня технических жидкостей.

Еврокар 8 марта временно остановил производство и отгрузки автомобилей в связи с агрессией РФ против Украины и введением военного положения в стране.





