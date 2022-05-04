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Украина будет строить пять атомных энергоблоков совместно с Westinghouse
22:40 03.05.2022 |
НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse продолжают работу над проектом строительства новых энергоблоков АP-1000 на украинских АЭС.
Об этом в интервью «Неделе» рассказал руководитель Энергоатома Петр Котин, комментируя перспективы атомной энергетики в Украине, передает Укринформ.
Есть подписанные документы очень высокого уровня с американской стороной, компанией Westinghouse, о строительстве у нас пяти энергоблоков, и мы продолжаем эту работу. Мы будем строить пять энергоблоков по проекту АP-1000», - подчеркнул он.
Котин уточнил, что планируется строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС, а также по одному - на других атомных электростанциях.
«Это проект Westinghouse, современный, с гораздо более высоким уровнем безопасности, чем те энергоблоки советской конструкции, которые у нас есть сейчас. И конечно же, в разы лучше тех, что у себя сейчас строит россия», - добавил глава НАЭК.
Как сообщалось, в ноябре 2021 года НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse договорились о совместной достройке двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС).
Также стороны подписали меморандум, предусматривающий строительство дополнительных энергоблоков на уже существующих украинских атомных электростанциях.
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