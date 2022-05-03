«Дарница» начала производство препаратов против радиации

Об этом написал в Facebook председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив во вторник.
Он сообщил, что препарат создан в соответствии с регламентом проведения йодной профилактики в случае возникновения радиационной аварии.
Кроме того, Шимкив сообщил, что на прошлой неделе "Дарница" бесплатно передала 525 тыс. упаковок (5 250 000 таблеток) из первой партии "Калий Йодид-125-Дарница" Центру общественного здоровья Минздрава. Это позволит провести йодную профилактику в случае необходимости более 5 млн. человек.
Йодид калия используется для защиты щитовидной железы от накопления радиации. Риск радиационного поражения щитовидной железы может быть снижен или даже нивелирован при своевременном назначении профилактики йода. Оптимальный эффект йодной профилактики достигается при превентивном приеме йодида калия за 6 и менее часов, а также одновременно с поступлением радиоактивных изотопов йода или попаданием в зону загрязнения.