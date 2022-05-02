Финансовые новости
- |
- 02.05.22
- |
- 21:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Энергоатом за два месяца войны понес убытки на ₴36 миллиардов
17:01 02.05.2022 |
За два месяца полномасштабного вторжения российских войск в Украину общая сумма ущерба НАЭК «Энергоатом» составляет 36 миллиардов гривен.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.
«За два месяца войны общая сумма ущерба Энергоатому составила 36 млрд грн. В общую сумму убытков вошли, в частности, повреждение оборудования и инфраструктуры АЭС и сокращение производства», - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что во время войны Энергоатом вынужден работать только на половину своей мощности, тогда как до начала агрессии РФ электроэнергию в Украине производили все 15 атомных энергоблоков на четырех АЭС.
"На ЗАЭС, например, работает минимальное количество энергоблоков, другие реакторы держим в "холодном" состоянии, ведь это безопаснее", - добавили в Энергоатоме.
Как сообщалось, из-за повреждения высоковольтной линии 330 кВ в южном регионе Украины, Запорожскую АЭС для обеспечения устойчивой работы энергосистемы перевели на минимальный уровень мощности.
Запорожская АЭС и Энергодар с 4 марта временно захвачены агрессорами. На площадке атомной электростанции кроме военных российской федерации долгое время незаконно находятся представители росатома.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции
ТОП-НОВОСТИ
|В «Prozorro.Продаже» объявили земельных аукционов на 1,44 миллиарда
|Ленд-лиз и $33 млрд для Украины. Чем ответит Москва
|США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на риторику Кремля
|Конгресс США окончательно одобрил закон о ленд-лизе для Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Энергоатом за два месяца войны понес убытки на ₴36 миллиардов
|Кабмин уволил главу «Укргазвыдобування»
|Кабмин назначил Витренко главой «Нафтогаза» еще на один год
|Кабмин предоставил портфельные гарантии банкам-кредиторам
|«Хенкель» возобновляет работу двух заводов в Украине во Львовской и Киевской областях
|ПриватБанк из-за войны перенес свой дата-центр в Европу
Это интересно
|Пользователи Google Play Store смогут узнавать, какие данные собирают приложения и зачем
|Dell представила модули CAMM, которые могут стать новым отраслевым стандартом
|Илон Маск считает, что в Twitter нужно внедрить сквозное шифрование
|Капитализация Tesla упала на $126 млрд из-за опасений по поводу финансирования сделки с Twitter
|DJI приостанавливает деятельность в Украине и России
|Китай запустил в космос ракету с воздушного шара
|Миллиард устройств Интернета вещей был атакован злоумышленниками в прошлом году