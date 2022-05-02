Энергоатом за два месяца войны понес убытки на ₴36 миллиардов

За два месяца полномасштабного вторжения российских войск в Украину общая сумма ущерба НАЭК «Энергоатом» составляет 36 миллиардов гривен.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.

«За два месяца войны общая сумма ущерба Энергоатому составила 36 млрд грн. В общую сумму убытков вошли, в частности, повреждение оборудования и инфраструктуры АЭС и сокращение производства», - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что во время войны Энергоатом вынужден работать только на половину своей мощности, тогда как до начала агрессии РФ электроэнергию в Украине производили все 15 атомных энергоблоков на четырех АЭС.

"На ЗАЭС, например, работает минимальное количество энергоблоков, другие реакторы держим в "холодном" состоянии, ведь это безопаснее", - добавили в Энергоатоме.

Как сообщалось, из-за повреждения высоковольтной линии 330 кВ в южном регионе Украины, Запорожскую АЭС для обеспечения устойчивой работы энергосистемы перевели на минимальный уровень мощности.

Запорожская АЭС и Энергодар с 4 марта временно захвачены агрессорами. На площадке атомной электростанции кроме военных российской федерации долгое время незаконно находятся представители росатома.