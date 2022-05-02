Кабмин уволил главу «Укргазвыдобування»

Кабинет министров согласовал решение правления НАК "Нафтогаз Украины" об отстранении генерального директора "Укргазвыдобування" Елены Кобец от осуществления полномочий.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Этим же распоряжением правительство согласовало временное возложение полномочий главы компании на первого заместителя генерального директора УГВ Александра Романюка.

Кобец была назначена главой УГВ в мае 2020 года, до этого она возглавляла юридический отдел компании.

Тогда же Романюк возглавил дивизион "Разведка и добыча" НАК "Нафтогаз Украины".

ЭП сообщала о желании "Нафтогаза" уволить Кобец еще в декабре 2021 года.

"Укргазвыдобування" за 11 месяцев 2021 года добыла 12,49 млрд кубометров газа, то есть сократила объемы на 4,32% относительно 11 месяцев прошлого года.

В ноябре премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что перед "Нафтогазом" стоит задача увеличивать добычу газа на 10% ежегодно.