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Кабмин назначил Витренко главой «Нафтогаза» еще на один год
09:13 02.05.2022 |
Кабинет министров переназначил Юрия Витренко председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» сроком на один год. Контракт будет действовать до 29 апреля 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 26 апреля 2022 г. № 319-р.
Распоряжением утверждены условия контракта с Витренко и устанавливлен размер его вознаграждения.
Напомним, 28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Вместо него назначен Юрий Витренко, который длительное время работал в "Нафтогазе" вместе с Коболевым, однако в 2020 году был уволен.
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Теперь можно ожидать дальнейшей «витренкизации» правительства. Банковая сможет вынуждать министров подавать в отставку, после чего Кабмин будет назначать нужных Зеленскому и.о.
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