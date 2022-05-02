Кабмин назначил Витренко главой «Нафтогаза» еще на один год

Кабинет министров переназначил Юрия Витренко председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» сроком на один год. Контракт будет действовать до 29 апреля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 26 апреля 2022 г. № 319-р.

Распоряжением утверждены условия контракта с Витренко и устанавливлен размер его вознаграждения.

Напомним, 28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Вместо него назначен Юрий Витренко, который длительное время работал в "Нафтогазе" вместе с Коболевым, однако в 2020 году был уволен.

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Теперь можно ожидать дальнейшей «витренкизации» правительства. Банковая сможет вынуждать министров подавать в отставку, после чего Кабмин будет назначать нужных Зеленскому и.о.

