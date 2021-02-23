Витренко навсегда. Как Зеленский будет управлять Кабмином без Рады

Юрий Вишневский / Деловая столица

Теперь можно ожидать дальнейшей «витренкизации» правительства. Банковая сможет вынуждать министров подавать в отставку, после чего Кабмин будет назначать нужных Зеленскому и.о.

Владимир Зеленский постарался максимально заострить внимание общества на своем желании лично нести ответственность за работу правительства. 23 февраля он потребовал созвать Верховную Раду на внеочередное заседание с единственным вопросом повестки дня: рассмотреть президентские поправки к законопроекту №4531.

Суть поправок Зеленского заключается в том, чтобы полностью приравнять полномочия и.о. министров к полномочиям полноценных министров. И вдобавок снять ограничения на сроки пребывания чиновника в статусе и.о. министра.

Таким образом Верховная Рада вообще устраняется из процесса назначения руководителей министерств. На Банковой подобрали кандидатуру и.о. министра, Кабмин послушно утвердил ее - и все. А такие понятия, как «парламентско-президентская республика», «правящее парламентское большинство», превращаются в фикцию.

Среди нынешних министерств только одно возглавляется не полноценным министром, а и.о. министра. Это Министерство энергетики, во главе которого с 22 декабря 2020 г. стоит и.о. министра, первый замминистра Юрий Витренко. Поэтому все понимали, что президентские поправки - это прежде всего способ оставить Витренко во главе Минэнерго без утверждения его кандидатуры Верховной Радой.

Три вырезанных предложения

Сам законопроект №4531 носит длинное название «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы». Он был принят в первом чтении 4 февраля этого года, во втором чтении и в целом - 16 февраля, на следующий день направлен на подпись президенту. Но Зеленский отказался подписывать закон, вернул его обратно в парламент со своими поправками и потребовал созвать 23 февраля внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения этих поправок.

Зеленский захотел вырезать из закона три предложения. В тексте, принятом 16 февраля, была сформулирована новая редакция части 4 статьи 9 закона «О центральных органах государственной власти». Вот из этой новой редакции Зеленский потребовал вырезать то, что касается и.о. министров.

Первое предложение: «Если должность министра вакантна, запрещается возложение на первого заместителя министра и заместителей министра исполнение обязанностей министра, определенных пунктами 5, 7, 8, 9, 12, 12-1 части второй статьи 8 настоящего Закона». После вырезания этого предложения Витренко получает полностью все полномочия министра энергетики.

Второе предложение: «Если должность министра вакантна более 60 дней, запрещается возложение на первого заместителя министра, заместителей министра исполнение обязанностей министра, определенных пунктами 1 (кроме возглавления министерства), 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 12-1, 14, 15, 21, 24, 27 части второй статьи 8 настоящего Закона, а также пунктами 3, 6, 7, 8, 11, 12, 21 части второй статьи 18 настоящего Закона». После вырезания этого предложения Витренко получает полностью все полномочия министра энергетики на любой срок, не ограниченный 60 днями.

Третье предложение: «Запрещается возложение обязанностей министра на лицо, кандидатура которого на должность соответствующего министра была отклонена Верховной Радой Украины текущего созыва». После вырезания этого предложения Витренко получает полностью все полномочия министра энергетики на любой срок, невзирая на то, что его кандидатура на должность министра энергетики дважды была отклонена нынешней Верховной Радой - 17 декабря 2020 г. и 28 января 2021 г.

Триумф Зеленского над парламентом

Telegram-каналы, близкие к Банковой, рассказывали, что Офис президента поставил перед «слугами народа» вопрос очень жестко. Дескать, неголосование за президентские правки приравнивается к личному оскорблению президента, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Судя по результатам голосования 23 февраля, угроза возымела действие. Закон с президентскими правками получил 267 голосов «за». В том числе 226 голосов дала фракция «слуг народа». То есть монобольшинство опять ожило и продемонстрировало свою способность своими силами принимать законы, обходясь без посторонней помощи, если эти законы крайне важны Зеленскому.

Кроме того, 18 голосов дала группа «За майбутнє» и 17 - группа «Доверие». Таким образом они продемонстрировали свою лояльность Зеленскому - и, следовательно, свою зависимость от Банковой. Еще шесть голосов дали внефракционные, в том числе первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Спикер Дмитрий Разумков просто не нажал никакую кнопку - наверное, желая подтвердить, что он действительно отправился в самостоятельное от Зеленского политическое плавание.

Все остальные фракции - ОПЗЖ, «Европейская солидарность», «Батьківщина», «Голос» - не дали ни одного голоса «за». Впрочем, для них это голосование не стало поражением. Ведь это не их правительство.

Поражением это голосование стало для «слуг народа». Их политический вес резко уменьшился. Они своими руками отдали Зеленскому возможность в обход парламента ставить во главе министерства любую кандидатуру, лишь бы должность была вакантна. Теперь можно ожидать дальнейшей «витренкизации» правительства. Банковая сможет вынуждать министров подавать в отставку, после чего Кабмин будет назначать нужных Зеленскому и.о.

Примечательно, что этим голосованием «присягнули на верность» Зеленскому нардепы с орбиты Игоря Коломойского - как из числа «слуг народ», так и из группы «За майбутнє». Похоже, Коломойский решил, что сейчас неподходящее время для того, чтобы обострять свои отношения с Зеленским.

К тому же есть один нюанс. С политической точки зрения Коломойскому выгодно, что Зеленский сейчас намертво привязал себя к Витренко. Точно так же это выгодно любым политическим конкурентам Зеленского и «слуг народа». Напомним, что сейчас Витренко воюет с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым, надеясь сделать его виноватым в повышении тарифов. Но впереди - новые непопулярные решения. И все они будут напрямую связываться с Витренко и Зеленским, ибо именно Зеленский сделал Витренко вечным и.о. министра, вопреки мнению Верховной Рады, которая дважды проваливала кандидатуру Витренко на пост главы Минэнерго.

Один антирейтинг на двоих

В сухом остатке имеем вот что. Зеленский категорически настоял, грозя чуть ли не роспуском парламента, чтобы «слуги народа» проголосовали за президентские правки. Ибо его окружение на Банковой внушило ему, что парламент трижды над ним насмеялся - дважды, когда провалил кандидатуру Витренко, и затем 16 февраля, когда принял законопроект №4531 в редакции, которая запрещает Витренко быть и.о. министра.

Теперь Зеленский настоял на своем и получил законопроект №4531 принятым в той редакции, которая делает Витренко фактически полноценным министром (по объему полномочий) без утверждения Верховной Радой. А значит, вся ответственность за решения Витренко ложится теперь лично на Зеленского.

Победа ли это? Конечно, да, при условии, что решения Витренко порадуют народ.

Поэтому теперь пиарщикам Банковой придется спасать от критики и всячески отбеливать не только Зеленского, но и Витренко. У них теперь один рейтинг на двоих, и антирейтинг тоже.