Финансовые новости
- |
- 26.04.22
- |
- 21:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина получила официальный статус в энергосистеме ENTSO-E
16:47 26.04.2022 |
НЭК "Укрэнерго" получила статус члена-наблюдателя европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E. Подписание соглашения состоялось 26 апреля в Варшаве. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Наличие этого статуса позволит Укрэнерго присоединиться к международному объединению европейских операторов системы передачи.
Как член-наблюдатель украинский оператор сможет участвовать в заседаниях региональной группы ENTSO-E "Континентальная Европа". Представители компании смогут войти в рабочие и экспертные группы ENTSO-E, занимающиеся вопросами развития рынка электроэнергии, балансировки, вспомогательных услуг, электронного обмена данными, развития киберзащиты в электроэнергетическом секторе, интеграции возобновляемых источников энергии и тому подобное.
В мероприятии приняли участие комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, президент ENTSO-E Эрве Лафайе, представители Польши, руководство НЭК "Укрэнерго" и другие.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Фейковый референдум на Херсонщине. Почему Зеленский начал угрожать Путину
|Оружие для наступления. Когда НАТО даст нам истребители, танки и ракеты
|США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня - Нуланд
|Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина получила официальный статус в энергосистеме ENTSO-E
|Энергоатому разрешили ввести в эксплуатацию хранилище отработанного ядерного топлива
|Приватбанк выиграл суд за здание офиса в Днепре
|Южноукраинскую АЭС переименовали после обращения языкового омбудсмена
|Альфа-банк Украина выбрал «управителя» для акций Фридмана и других российских владельцев
|Украинский производитель минеральной воды Voda UA планирует существенно увеличить экспорт своей продукции
Это интересно
|В ЕС согласовали правила для интернет-гигантов
|Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой
|Группировка Starlink расширяется. Первая ступень Falcon 9 совершила рекордный 12-й полёт
|Дефицит полупроводниковой продукции в значительной степени удастся устранить уже в следующем полугодии
|Mercedes-Benz представила флагманский электрический кроссовер EQS SUV
|Евросоюз стал на шаг ближе к унификации зарядных устройств для мобильной электроники
|Индия поможет OneWeb с выводом интернет-спутников на орбиту