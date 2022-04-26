Энергоатому разрешили ввести в эксплуатацию хранилище отработанного ядерного топлива

ГП «НАЭК «Энергоатом» получило отдельное разрешение на ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании в Телеграмме.

Отмечается, что разрешение выдала Государственная инспекция ядерного регулирования. Он ожидался еще 9 марта, но был отсрочен из-за российской агрессии и пребывания войск оккупанта в Чернобыльской зоне отчуждения, где и расположено Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Сейчас ЦХОЯТ полностью готово к эксплуатации и не пострадало от действий оккупантов. Все оборудование, компьютерная и специальная техника работают в нормальном режиме.

Напомним: ЦХОЯТ является автономной ядерной установкой, предназначенной для длительного хранения отработанного ядерного топлива из Южноукраинской, Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций. Ранее из этих трех АЭС оно вывозилось на хранение и переработку в Россию, и это ежегодно стоило Украине около 200 млн долларов.

Проектный срок эксплуатации хранилища составляет не менее 100 лет. Его строительство, контракт на которое НАЭК «Энергоатом» заключил со всемирно-известной американской компанией Holtec International, стартовало в 2017 году. В декабре 2020-го, в определенные правительством сроки, возведение первого пускового комплекса ЦХОЯТ было завершено.

В июле 2021 года по заказу Энергоатома завершили также строительство 43-километрового железнодорожного пути Вильча - Янов, соединившего ЦХОЯТ с железнодорожной сетью страны. Энергоатом завершил почти двухмесячные автономные испытания систем ЦХОЯТ в холодном режиме 24 января 2022 года. Комплексные холодные испытания - без топлива - продолжались с 26 января по 4 февраля.

Как сообщал Укринформ, Энергоатом решил окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива (ОЯТ) из украинских АЭС на переработку и временное хранение в РФ в феврале 2021 года.