Финансовые новости
- |
- 26.04.22
- |
- 13:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Энергоатому разрешили ввести в эксплуатацию хранилище отработанного ядерного топлива
09:32 26.04.2022 |
ГП «НАЭК «Энергоатом» получило отдельное разрешение на ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании в Телеграмме.
Отмечается, что разрешение выдала Государственная инспекция ядерного регулирования. Он ожидался еще 9 марта, но был отсрочен из-за российской агрессии и пребывания войск оккупанта в Чернобыльской зоне отчуждения, где и расположено Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).
Сейчас ЦХОЯТ полностью готово к эксплуатации и не пострадало от действий оккупантов. Все оборудование, компьютерная и специальная техника работают в нормальном режиме.
Напомним: ЦХОЯТ является автономной ядерной установкой, предназначенной для длительного хранения отработанного ядерного топлива из Южноукраинской, Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций. Ранее из этих трех АЭС оно вывозилось на хранение и переработку в Россию, и это ежегодно стоило Украине около 200 млн долларов.
Проектный срок эксплуатации хранилища составляет не менее 100 лет. Его строительство, контракт на которое НАЭК «Энергоатом» заключил со всемирно-известной американской компанией Holtec International, стартовало в 2017 году. В декабре 2020-го, в определенные правительством сроки, возведение первого пускового комплекса ЦХОЯТ было завершено.
В июле 2021 года по заказу Энергоатома завершили также строительство 43-километрового железнодорожного пути Вильча - Янов, соединившего ЦХОЯТ с железнодорожной сетью страны. Энергоатом завершил почти двухмесячные автономные испытания систем ЦХОЯТ в холодном режиме 24 января 2022 года. Комплексные холодные испытания - без топлива - продолжались с 26 января по 4 февраля.
Как сообщал Укринформ, Энергоатом решил окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива (ОЯТ) из украинских АЭС на переработку и временное хранение в РФ в феврале 2021 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Фейковый референдум на Херсонщине. Почему Зеленский начал угрожать Путину
|Оружие для наступления. Когда НАТО даст нам истребители, танки и ракеты
|США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня - Нуланд
|Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Энергоатому разрешили ввести в эксплуатацию хранилище отработанного ядерного топлива
|Приватбанк выиграл суд за здание офиса в Днепре
|Южноукраинскую АЭС переименовали после обращения языкового омбудсмена
|Альфа-банк Украина выбрал «управителя» для акций Фридмана и других российских владельцев
|Украинский производитель минеральной воды Voda UA планирует существенно увеличить экспорт своей продукции
|ПриватБанк в I квартале получил 3,7 млрд грн прибыли благодаря результатам довоенных месяцев
Это интересно
|Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой
|Группировка Starlink расширяется. Первая ступень Falcon 9 совершила рекордный 12-й полёт
|Дефицит полупроводниковой продукции в значительной степени удастся устранить уже в следующем полугодии
|Mercedes-Benz представила флагманский электрический кроссовер EQS SUV
|Евросоюз стал на шаг ближе к унификации зарядных устройств для мобильной электроники
|Индия поможет OneWeb с выводом интернет-спутников на орбиту
|Глава Rivian считает, что электромобильной отрасли нужно в десять раз больше аккумуляторов