23 магазина «Сильпо» разрушены, 68 - закрыты, 260 - продолжают работать

23 магазина сети "Сильпо" разрушены, 68 магазинов закрыты, 260 магазинов продолжают работать.

Об этом говорится в сообщении "Сильпо", передают Українськi Новини.

"Война продолжается. "Сильпо" удается обеспечивать рабочими местами более 34 000 украинцев по всей стране. 260 магазинов продолжают работать каждый день и обеспечивают соотечественников продуктами питания и товарами первой необходимости. 68 магазинов сети сейчас закрыты (5 807 рабочих мест), 23 из них разрушены (2 102 рабочих места), с некоторыми пока нет связи, нарушены цепочки поставки и стабильность ассортимента. Чтобы поддержать работоспособность организации нам пришлось значительно оптимизировать рабочие процессы. Мы также вынуждены были сократить количество рабочих часов в магазинах на 19,9%", - говорится в сообщении.

Согласно ему, "Сильпо" усиленно работает над восстановлением, так уже в течение 2-3 недель планируется открытие от 20 до 30 магазинов в Киеве и на освобожденных территориях.

"Были вынуждены почти полностью остановить собственное производство продуктов питания. Однако некоторые линии удалось эвакуировать и запустить на западе Украины - это позволило сохранить 88 рабочих мест из 513. Надеемся вскоре хотя бы в каком-то виде восстановить завод в Ворзеле и вернуть 298 специалистов на работу. Продолжаем работать над восстановлением других цехов, где это возможно" ,- говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, торгово-промышленная корпорация Fozzy Group (Вишневое, Киевская область) возобновляет самовывоз из магазинов "Сильпо" во всех городах Украины.

Fozzy Group объединяет сеть супермаркетов "Сильпо", "магазинов у дома" "Фора", оптовых гипермаркетов Fozzy, дискаунтера Thrash!, фармацевтических супермаркетов "Била ромашка", магазинов электроники Ringoo, а также Нежинский консервный завод (ТМ "Нежин"), птицефабрику ПКФ "Варто".

Согласно данным реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечным бенефициаром корпорации является Владимир Костельман.



