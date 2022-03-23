НБУ лишил акционеров украинского Альфа-Банка Хана и Кузьмичева права голоса

Национальный банк Украины 21 марта признал акционеров "Альфа-Банка" Германа Хана (20,97%) и Алексея Кузьмичева (16,32%) потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса по акциям банка, сообщила пресс-служба регулятора агентству "Интерфакс-Украина".

Согласно ее ответу на запрос, временный запрет права голоса предусматривает запрет акционеру банка голосовать на общем собрании участников банка и любым образом принимать участие в управлении банка.

Центробанк отметил, что доверенное лицо, которому будет передано право голоса по акциям, будет назначено Нацбанком после подачи полного пакета документов для оценки деловой репутации кандидата.

Как сообщалось, НБУ 2 марта 2022 года признал акционеров "Альфа-Банка" Михаила Фридмана (32,86%) и Петра Авена (12,4%) потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке.

Ранее, 2 марта, украинский Альфа-Банк сообщил, что попавшие под санкции ЕС из-за военной агрессии России против Украины Фридман и Авен передадут свою долю в банке согласованным с НБУ физическим и юридическим лицам-резидентам Украины. Финучреждение указывало, что идут переговоры с крупными польскими и украинскими компаниями, а также частными инвесторами.

"Мажоритарным собственниками банка остаются крупные европейские и американские фонды и компании", – уточнял банк.

Как сообщалось, Евросоюз 28 февраля объявил санкции в отношении акционеров Альфа-Банка (Киев) Фридмана и Авена.

Альфа-Банк (Киев) - один из крупнейших украинских частных банков (6,5 тыс. сотрудников, 1,5 млн клиентов) с международным капиталом. Акционерами Альфа-Банка (Украина) являются ABHH (Люксембург, ЕС), головная компания банковской группы, в которую входит и одноименный банк в России, и дочерняя компания ABHH - ABH Ukraine Limited (Кипр, ЕС).

По данным банка, его крупнейшими конечными акционерами опосредованно являются Михаил Фридман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев (16,3239%), Петр Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%), Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний (3,8736%) и Андрей Косогов (3,6716%).

Альфа-Банк (Киев), по данным Нацбанка Украины, на 1 января 2022 года по размеру общих активов занимал 6-е место (125,36 млрд грн) среди 71 действовавшего в стране банка.

В то же время в российском Альфа-Банке, одном из крупнейших частных банков РФ, принадлежащем люксембургской ABH Holdings, на днях сообщили, что крупнейшим акционером Альфа-банка стал Андрей Косогов с долей 41%. По состоянию на 16 марта доли владения в ABH Holdings распределились следующим образом: Косогову принадлежит 41% (раньше владел 3,7% акций), остальные акционеры долю владения не изменили - Авену принадлежит 12,4%, Фридману - 32,9%, UniCredit S.p.A. - 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research - 3,9%.