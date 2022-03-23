«Дарница» будет производить препарат для лечения COVID-19 по лицензии Pfizer

Фармацевтическая компания "Дарница" выиграла конкурс и подписала соглашение с организацией МРР (The Medicines Patent Pool) на получение лицензии по разработке и производству генерической версии орального препарата Pfizer от COVID-19 "Паксловид".

Согласно пресс-релизу компании, "Дарница" получит право разработки и производства этого генерического препарата для поставок в 95 стран мира, включая Украину.

Как сообщалось, в середине февраля противоковидный препарат компании Pfizer "Паксловид" был допущен к экстренному медицинскому применению в Украине. Ранее Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки "Паксловида" для амбулаторного лечения больных короновирусной болезнью. К закупке были законтрактованы 300 тыс. курсов лекарственного средства. Использование этого лекарства позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска.

ЧАО "Фармацевтическая компания "Дарница" основано в 1930 году, лидер фармрынка Украины по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология, решение проблем боли.

The Medicines Patent Pool (MPP) – организация здравоохранения, поддерживаемая Организация Объединенных Наций, которая работает над расширением доступа к лекарственным средствам, спасающим жизнь, и содействием их разработке для стран с низким и средним уровнем дохода.