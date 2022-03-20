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Нацбанк лишил Фридмана и Авена права голоса в «Альфа-Банке» - СМИ
14:02 20.03.2022 |
Национальный банк Украины признал акционеров "Альфа-Банка" Михаила Фридмана и Петра Авена потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники в банковской системе.
Соответствующее решение Комитет по надзору Нацбанка принял еще 2 марта.. Им регулятор лишил держателя 12,4% акций "Альфа-Банка" Авена и держателя 32,86% акций банка Фридмана прав голоса в акционерном обществе. Кроме этого, заблокированы права голоса юридических лиц-акционеров "Альфа-Банка", в частности, Эй-Би-Эйч Холдингс СА (26% акций) и Эй-Би-Эйч Юкрейн Лимитед (19,2%).
В Нацбанке также сообщили, что, согласно законодательству, регулятор должен назначить доверенное лицо, которому передается право голоса по соответствующим акциям и право каким-либо образом участвовать в управлении банком.
Как сообщалось, ЕС 28 февраля объявил санкции в отношении Фридмана и Авена из-за военной агрессии РФ против Украины. 2 марта пресс-служба банка сообщила, что Фридман и Авен передадут свою долю в "Альфа-Банке" согласованным с Нацбанком физическим и юридическим лицам-резидентам Украины.
Альфа-Банк (Киев) - один из крупнейших украинских частных банков (6,5 тыс. сотрудников, 1,5 млн клиентов) с международным капиталом. Акционерами Альфа-Банка (Украина) являются ABHH (Люксембург, ЕС), головная компания банковской группы, в которую входит и одноименный банк в России, и дочерняя компания ABHH - ABH Ukraine Limited (Кипр, ЕС).
По данным банка, его крупнейшими конечными акционерами опосредованно являются Михаил Фридман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев (16,3239%), Петр Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%), Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний (3,8736%) и Андрей Косогов (3,6716%).
Альфа-Банк (Киев), по данным Нацбанка Украины, на 1 января 2022 года по размеру общих активов занимал 6-е место (125,36 млрд грн) среди 71 действовавшего в стране банка.
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