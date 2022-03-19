Metro не только отказалась уходить с рынка РФ, но и угрожала украинской дочке закрытием из-за «давления»

Главный офис компании Metro в Германии угрожал украинской "дочке" от отключения поставок товара из-за ее давления на корпорацию относительно выхода из России. Об этом сообщил эксминистр Кабмина Дмитрий Дубилет в Telegram.

Так, Дубилет сообщил, что украинский офис Metro с первого дня войны стал обращаться в немецкий офис с требованием закрыть бизнес в России. Однако в Германии отказались.

"Более того, немецкий офис начал угрожать украинскому офису, что, если они не прекратят давление, то Украина будет отключена от централизованных закупок и поставок товара, что вообще может привести к полной остановке бизнеса в Украине", - сообщил Дубилет.

Также Дубилет процитировал слова сотрудников украинского Metro: "Мы общаемся с нашими коллегами по кампусу в Дюссельдорфе на разных уровнях - они утверждают, что решение оставаться в России Совет директоров принимал единолично, без какого-либо обсуждения ни с сотрудниками, ни с инвесторами. Всех просто поставили перед фактом".

Кроме того, Дубилет напомнил, что в 2014 году METRO AG перерегистрировала два магазина в Крыму (Симферополь и Севастополь) на отдельное юридическое лицо в РФ во избежание санкций.

В субботу в Дюссельдорфе проходит митинг под головным офисом компании с требованием перестать финансировать государство-террориста. Митинги будут проходить под офисами крупных компаний в США и Европе.