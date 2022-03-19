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Оккупанты разбомбили меткомбинат Азовсталь Ахметова в Мариуполе
11:19 19.03.2022 |
Металлургический комбинат Азовсталь полностью разрушен вследствие авианалетов российских оккупантов, сообщил мэр Мариуполя Сергей Орлов в интервью Forbes.
"Азовсталь" разбомбили. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на "Азовсталь", - сказал Орлов.
Одним из совладельцев комбинатов является корпорация СКМ. Директор по коммуникациям СКМ Наталья Емченко сообщала, что заводы вывели в горячую консервацию еще 25 февраля.
"Это было правильное решение. Потому что попадание бомбы в работающий завод - большая и настоящая беда. А в завод в консервации - нет", - отметила она.
По ее словам, данных о том, насколько разрушен завод, сейчас нет. Она подчеркнула, что оценить состояние заводов реально только после завершения обстрелов.
Емченко отметила, что компания Ахметова отстроит завод, как только закончится война.
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