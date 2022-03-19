Оккупанты разбомбили меткомбинат Азовсталь Ахметова в Мариуполе

Металлургический комбинат Азовсталь полностью разрушен вследствие авианалетов российских оккупантов, сообщил мэр Мариуполя Сергей Орлов в интервью Forbes.

"Азовсталь" разбомбили. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на "Азовсталь", - сказал Орлов.

Одним из совладельцев комбинатов является корпорация СКМ. Директор по коммуникациям СКМ Наталья Емченко сообщала, что заводы вывели в горячую консервацию еще 25 февраля.

"Это было правильное решение. Потому что попадание бомбы в работающий завод - большая и настоящая беда. А в завод в консервации - нет", - отметила она.

По ее словам, данных о том, насколько разрушен завод, сейчас нет. Она подчеркнула, что оценить состояние заводов реально только после завершения обстрелов.

Емченко отметила, что компания Ахметова отстроит завод, как только закончится война.