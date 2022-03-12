Телеканалы «Дом» и UATV переданы Минкультуры

Целостный имущественный комплекс госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и UATV) передан из сферы управления Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.

Соответствующее распоряжение №210 правительство приняло 10 марта и опубликовало на своем сайте в ночь на субботу.

Статьи по теме:

09.02.22 Телеканал «ДОМ» обошелся бюджету в декабре 2021 года в 533 миллиона гривен

Наибольшую сумму получило ООО "Компел" - 140,9 млн грн в качестве оплаты за телевизионное оборудование. По 34 млн грн получили общественная организация "Укркинофест" и ООО "Стар Медиа" за производство аудиовизуальной продукции.



Согласно информации на сайте, "Дом" - это телеканал, созданный после консультаций с переселенцами, журналистами и общественностью в составе госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины". "Дом" начал вещание 1 марта 2020 года.

UATV, как отмечается на его сайте, русскоязычный канал государственного иновещания Украины, адресованный широкой иностранной аудитории и призванный доносить всему миру объективную, актуальную и интересную информацию из Украины и об Украине.

Через спутник телеканал UATV охватывает около 60 стран. Среди стран, в которых мы вещаем через кабельных операторов, – такие: Азербайджан, Болгария, Грузия, Израиль, Канада, США, Германия, Латвия, Молдова, Польша.