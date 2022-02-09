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Телеканал «ДОМ» обошелся бюджету в декабре 2021 года в 533 миллиона гривен
Расходы государственного бюджета на содержание телеканала "ДОМ" и UATV в декабре 2021 года составили 533 млн грн.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные официального сайта публичных финансов spending.gov.ua обо всех платежах ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины".
С 1 по 31 декабря 2021 года госпредприятие осуществило 575 платежей в пользу 151 контрагента на общую сумму 532,5 млн грн. Наибольшую сумму получило ООО "Компел" - 140,9 млн грн в качестве оплаты за телевизионное оборудование. По 34 млн грн получили общественная организация "Укркинофест" и ООО "Стар Медиа" за производство аудиовизуальной продукции.
23 млн грн были перечислены на счета 37 ФЛП, за рекламу, разработку декораций и другие услуги. По словам руководства "ДОМа", реклама нужна, чтобы канал узнали переселенцы по всей стране, а не только жители оккупированных территорий. По подсчетам "Детектор Медиа", на рекламу из госбюджета выделено 30 млн грн.
В целом на "ДОМ" и на UATV - оба входят в "Мультимедийную платформу иновещания Украины" - в 2021 году государство потратило 348,7 млн грн (12,8 млн долларов). Бюджет на 2022 год вырос почти на 14 млн грн.
Около 70% этих денег идет на "ДОМ" и 30% - на UATV, говорит медиа-эксперт Андрей Соломаха.
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