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Rozetka возобновила доставку в отделения «Новой Пошты»
10:05 09.03.2022 |
Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев) возобновил доставку заказов в работающие отделения логистической компании "Нова Пошта"
"Мы возобновляем отгрузку заказов по Украине в работающие отделения "Нова Пошта". Список доступных отделений постоянно обновляется, его можно посмотреть при оформлении заказа на сайте. Примерный срок отгрузки товаров со склада два-три дня. Сроки отправки и доставки в отделение зависят от общей ситуации в регионе", - говорится в сообщении на сайте Rozetka .
На данный момент заказы доступны только с предоплатой.
Как сообщалось, Rozetka продолжает работу.
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