ГПЗКУ произведет более 7 тыс. тонн муки на снятых с консервации мельницах

Филиалы АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) работают на полную мощность в условиях военного положения, госкорпорация снимает с консервации неработающие мельницы, чтобы переработать 7 тыс. тонн пшеничной муки и 450 тонн ржаной муки для обеспечения продовольственной безопасности страны, сообщается на сайте организации.

"В условиях военного положения на максимальную мощность работают большинство филиалов корпорации. Более того, запущены мельницы, более 13-ти лет находившиеся в состоянии консервации. По состоянию на 3 марта 2022 года на филиалах планируется переработать 7 тыс. тонн пшеничной муки первого и высшего сортов и 450 тонн ржаной муки", - указано в сообщении.

ГПЗКУ уточнила, что все предприятия корпорации работают на полную мощность с максимальным соблюдением мер безопасности. При этом мощностей ГПЗКУ хватит для обеспечения продовольственной безопасности Украины.

Как сообщалось, по состоянию на 28 февраля госкорпорация получила заказ от руководителей областных государственных администраций на переработку зерна пшеницы в объеме 4,1 тыс. тонн.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

