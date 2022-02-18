«Нафтогаз» сменил двух своих представителей в набсовете «Укрнафты»

Акционеры ПАО "Укрнафта" на прошедшем в четверг собрании сменили двух представителей НАК "Нафтогаз Украины" в наблюдательном совете общества.

Согласно сообщению на сайте "Укрнафты", акционеры вывели из совета начальника управления корпоративных прав "Нафтогаза" Полину Загнитко и экс-директора по юридическим вопросам НАК Ярослава Теклюка.

Вместо них в НС вошел директор по стратегическим проектам АО "Укргазвыдобування", директор ООО "Надра Юзовская" Максим Витык и руководитель по административно-криминальной практике юридического департамента "Нафтогаза" Артем Петрощук.

Акционеры также переизбрали в НС Николая Гавриленко (НАК), Яну Мануилову и Викторию Силенко (миноритарии), Елену Макееву, Андрея Бойцуна и Олега Мозгового (независимые от НАК), Николая Почапского, Андрея Процыка и Павла Загороднюка (независимые от миноритариев).

Как сообщалось, несмотря на обширную повестку собрание акционеров "Укрнафты" 17 февраля не приняло каких-либо решений по вопросам раздела активов и урегулирования спора с "Нафтогазом" по добытому компанией газу в 2007-2013 гг.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций. В частности, Littop и Bridgemont принадлежит по 13,605% акций "Укрнафты", Bordo- 12,8909% акций.

"Укрнафта" владеет 85 специальными разрешениями на добычу углеводородов, на ее балансе находится 1809 нефтяных и 153 газовых скважин. Компании принадлежит 537 АЗС.





