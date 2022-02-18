Финансовые новости
- |
- 18.02.22
- |
- 14:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Нафтогаз» сменил двух своих представителей в набсовете «Укрнафты»
11:21 18.02.2022 |
Акционеры ПАО "Укрнафта" на прошедшем в четверг собрании сменили двух представителей НАК "Нафтогаз Украины" в наблюдательном совете общества.
Согласно сообщению на сайте "Укрнафты", акционеры вывели из совета начальника управления корпоративных прав "Нафтогаза" Полину Загнитко и экс-директора по юридическим вопросам НАК Ярослава Теклюка.
Вместо них в НС вошел директор по стратегическим проектам АО "Укргазвыдобування", директор ООО "Надра Юзовская" Максим Витык и руководитель по административно-криминальной практике юридического департамента "Нафтогаза" Артем Петрощук.
Акционеры также переизбрали в НС Николая Гавриленко (НАК), Яну Мануилову и Викторию Силенко (миноритарии), Елену Макееву, Андрея Бойцуна и Олега Мозгового (независимые от НАК), Николая Почапского, Андрея Процыка и Павла Загороднюка (независимые от миноритариев).
Как сообщалось, несмотря на обширную повестку собрание акционеров "Укрнафты" 17 февраля не приняло каких-либо решений по вопросам раздела активов и урегулирования спора с "Нафтогазом" по добытому компанией газу в 2007-2013 гг.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций. В частности, Littop и Bridgemont принадлежит по 13,605% акций "Укрнафты", Bordo- 12,8909% акций.
"Укрнафта" владеет 85 специальными разрешениями на добычу углеводородов, на ее балансе находится 1809 нефтяных и 153 газовых скважин. Компании принадлежит 537 АЗС.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Угроза вторжения, кризис монобольшинства или выборы: Почему наши политики вдруг вспомнили о единении
ТОП-НОВОСТИ
|Сюрприз от Верховного Суда. Будет ли Зеленский руками Шмыгаля увольнять Витренко
|В «Нафтогазе» заявили, что оснований для разрыва контракта с Витренко нет
|Начало премьериады. Почему партия Зеленского не может собрать голоса за пчеловодство
|Верховный Суд постановил разорвать контракт с Витренко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Нафтогаз» сменил двух своих представителей в набсовете «Укрнафты»
|Акционеры «Укрнафты» не приняли решений по разделу активов и спорному газу - участник собрания
|Украинский завод станет поставщиком Westinghouse
|«Приват» погасил «Укрнафте» 40% долга за нефть
|Мобильный оператор компания lifecell начал подключение к технологии осуществления голосовых звонков на базе скоростного мобильного интернета LTE (4G) - VoLTE (Voice over LTE).
|Самолеты МАУ укрылись в Испании от возможной войны
Это интересно
|Корейские биржевые фонды начали зарабатывать на метавселенной
|Новая Skoda Fabia обзавелась «спортивной» версией Monte Carlo
|Google разрабатывает новую систему передачи данных пользователей Privacy Sandbox
|Из-за неисправной IT-системы Horizon были неправомерно осуждены более 700 человек, а некоторые даже получили тюремные сроки
|Хакеры стали еще быстрее и неуловимее, чем раньше
|JPMorgan первым из крупных банков открыл представительство в метавселенной
|Для нового Mercedes-AMG SL разработали первый тюнинг-кит