Акционеры «Укрнафты» не приняли решений по разделу активов и спорному газу - участник собрания

Собрание акционеров "Укрнафты" в четверг не приняло каких-либо решений по вопросам раздела активов и спорному газу, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из участников собрания.

По его словам, из важных пунктов повестки акционеры только одобрили решение обновить наблюдательный совет.

Как сообщалось, повестка собрания "Укрнафты" на 17 февраля допускала начало процесса раздела активов с НАК "Нафтогаз Украины". В частности, часть активов "Укрнафты" планируется передать в уставный капитал созданного ею ООО "Нафта-Актив" с последующим выкупом Littop Enterprises Limited 34%-й доли в ООО, Bridgemont Ventures Limited - 34%, Bordo Management Limited - 32%, а также выкупом "Укрнафтой" всех своих акций у вышеуказанных трех кипрских компаний.

Кроме того, акционерам "Укрнафты" в рамках процесса раздела активов предлагалось урегулировать спор с "Нафтогазом" по добытому компанией газу в 2007-2013 гг. заключением мирового соглашения в рамках судебного дела №910/3660/18.

Акционерам по предложению "Нафтогаза" также предлагали переизбрать наблюдательный совет и внести изменения в устав компании. Миноритарные акционеры перед собранием также внесли новые кандидатуры для голосования.

"Нафтогаз" еще в феврале 2021 года направил наблюдательному совету "Укрнафты" уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами. Однако представитель миноритариев Игорь Коломойский в интервью "Украинской правде" на днях сообщил, что этот вопрос поставлен на паузу.

"Укрнафта" владеет 85 специальными разрешениями на добычу углеводородов, на ее балансе находится 1809 нефтяных и 153 газовых скважин. Компании принадлежит 537 АЗС.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций. В частности, Littop и Bridgemont принадлежит по 13,605% акций "Укрнафты", Bordo- 12,8909% акций.

