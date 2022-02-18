Финансовые новости
- |
- 18.02.22
- |
- 01:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Акционеры «Укрнафты» не приняли решений по разделу активов и спорному газу - участник собрания
23:10 17.02.2022 |
Собрание акционеров "Укрнафты" в четверг не приняло каких-либо решений по вопросам раздела активов и спорному газу, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из участников собрания.
По его словам, из важных пунктов повестки акционеры только одобрили решение обновить наблюдательный совет.
Как сообщалось, повестка собрания "Укрнафты" на 17 февраля допускала начало процесса раздела активов с НАК "Нафтогаз Украины". В частности, часть активов "Укрнафты" планируется передать в уставный капитал созданного ею ООО "Нафта-Актив" с последующим выкупом Littop Enterprises Limited 34%-й доли в ООО, Bridgemont Ventures Limited - 34%, Bordo Management Limited - 32%, а также выкупом "Укрнафтой" всех своих акций у вышеуказанных трех кипрских компаний.
Кроме того, акционерам "Укрнафты" в рамках процесса раздела активов предлагалось урегулировать спор с "Нафтогазом" по добытому компанией газу в 2007-2013 гг. заключением мирового соглашения в рамках судебного дела №910/3660/18.
Акционерам по предложению "Нафтогаза" также предлагали переизбрать наблюдательный совет и внести изменения в устав компании. Миноритарные акционеры перед собранием также внесли новые кандидатуры для голосования.
"Нафтогаз" еще в феврале 2021 года направил наблюдательному совету "Укрнафты" уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами. Однако представитель миноритариев Игорь Коломойский в интервью "Украинской правде" на днях сообщил, что этот вопрос поставлен на паузу.
"Укрнафта" владеет 85 специальными разрешениями на добычу углеводородов, на ее балансе находится 1809 нефтяных и 153 газовых скважин. Компании принадлежит 537 АЗС.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций. В частности, Littop и Bridgemont принадлежит по 13,605% акций "Укрнафты", Bordo- 12,8909% акций.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В «Нафтогазе» заявили, что оснований для разрыва контракта с Витренко нет
ТОП-НОВОСТИ
|Начало премьериады. Почему партия Зеленского не может собрать голоса за пчеловодство
|Верховный Суд постановил разорвать контракт с Витренко
|Вторжение на паузе. Как Путин заставляет Зеленского сделать нужный ход
|Украина опустилась на три ступени в рейтинге экономических свобод-2022
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Акционеры «Укрнафты» не приняли решений по разделу активов и спорному газу - участник собрания
|Украинский завод станет поставщиком Westinghouse
|«Приват» погасил «Укрнафте» 40% долга за нефть
|Мобильный оператор компания lifecell начал подключение к технологии осуществления голосовых звонков на базе скоростного мобильного интернета LTE (4G) - VoLTE (Voice over LTE).
|Самолеты МАУ укрылись в Испании от возможной войны
|Fitch подтвердил рейтинги украинских госбанков на уровне «B» и ухудшил их прогноз до стабильного
Это интересно
|JPMorgan первым из крупных банков открыл представительство в метавселенной
|Для нового Mercedes-AMG SL разработали первый тюнинг-кит
|Qualcomm открыла в Европе лабораторию расширенной реальности для развития метавселенных
|Qualcomm представила преимущества Wi-Fi 7: в два раза быстрее, чем Wi-Fi 6
|Исследователи считают, что у водородного автотранспорта нет будущего
|ЕС готовится узаконить единый порт для смартфонов и других гаджетов до конца этого года
|Евросоюз захотел свой спутниковый интернет как у Илона Маска и готов потратить на него 6,8 млрд евро