«Приват» погасил «Укрнафте» 40% долга за нефть

ПАО «Укрнафта» в течение 2021 года получило более 1,33 млрд грн в счет погашения дебиторской задолженности за поставленную в 2015 году нефть. С декабря 2019 года общая сумма погашенной задолженности с процентами составила 3,01 млрд грн.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Возврат средств происходит за счет плана реструктуризации дебиторской задолженности по мировым соглашениям «Укрнафты» с компаниями «Техтрейд Групп», «Гарант-УТН», «Галнафта», Торговый дом «Прикарпаттянафтотрейд» и «Котлас».

«Реструктуризация предусматривает погашение долга частями в течение 3-6 лет. В сумму выплаты также будут входить проценты, начисленные на остаток задолженности после января 2020 года. По состоянию на начало декабря 2019 года сумма задолженности составляла 7,47 млрд грн», - сообщается в документе.

Напомним, 13 апреля 2020 г. «Укрнафта» закончила процесс подписания мировых соглашений с ООО «Техтрейд Групп», ООО «Гарант-УТН», ООО «Галнафта», ООО «Торговый дом «Прикарпаттянафтотрейд» и ООО «Котлас», которым она в 2015 г. безоплатно передала около 1 млн т сырой нефти.

Поскольку «Укрнафта» не заявляла требований по штрафным санкциям, их расчет в судебных документах не приводится. Но учитывая средний индекс инфляции за 2016-2019 гг. на уровне 11%, только инфляционные платежи за четыре года могли бы составить 834 млн грн. Учитывая, что обязательство оплаты уже просрочено на четыре года, штраф по ставке 3% годовых составил бы 910 млн грн. Таким образом, по оценкам enkorr, «Укрнафта» отказалась от требования около 1,74 млрд грн процентов и инфляционных.

Согласно мировым соглашениям, «Укрнафта» предоставила этим компаниям рассрочки на возврат долга на период от 3 до 6 лет. В период выполнения рассрочки процентная ставка будет составлять 14,4% годовых с НДС.

В хронологическом порядке первое мировое соглашение с ООО «Котлас» на 2,48 млрд грн было утверждено судом еще 10 февраля, затем в период с 6 по 13 апреля были утверждены аналогичные по содержанию соглашения с «Прикарпаттянафтотрейдом» (на 1,32 и 0,36 млрд грн), «Техтрейд Групп» (на 0,9 млрд грн), «Гарант-УТН» (0,53 млрд грн) и «Галнафтой» (на 1,17 млрд грн).

Справка enkorr

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», еще 42% владеют компании группы «Приват» Игоря Коломойского и его партнеров. «Приват» осуществляет операционный контроль над «Укрнафтой» с февраля 2003 г.. Несмотря на ряд принятых шагов по усилению роли государства в управлении «Укрнафтой», ему так и не удалось взять под контроль ситуацию в компании.