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Самолеты МАУ укрылись в Испании от возможной войны
23:28 15.02.2022 |
Шесть авиалайнеров Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ - Ukraine International Airlines) приземлились во вторник, 15 февраля, в испанском аэропорту Кастельон на западе страны. Как сообщил DW представитель предприятия Aerocas, занимающегося приемом и обслуживанием самолетов в Кастельоне, они останутся на стоянке в этом аэропорту на неопределенное время - "из-за угрозы военных действий на территории Украины".
По данным Aerocas, прилет украинских лайнеров объясняется также тем, что международные страховые компании отказали МАУ - в связи со сложившейся ситуацией - в страховании полетов над территорией Украины.
МАУ - самый крупный авиаперевозчик Украины.
МАУ - флагманская авиакомпания и самый крупный авиаперевозчик Украины. Ее офис находится в Киеве, узловым аэропортом является киевский международный аэропорт "Борисполь". Компания специализируется на пассажирских и грузовых перевозках в пределах Украины, а также совершает полеты в Европу, США, Ближний Восток, страны бывшего СССР и в Азиатский регион. Она выполняет около 1100 международных и внутренних рейсов в неделю.
100 процентов акций компании принадлежат частному капиталу. Ее флот - 26 авиалайнеров, в основном Boeing 737-800.
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