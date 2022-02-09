«Центрэнерго» впервые предложило электроэнергию на 1 квартал 2023 года

Государственная генерирующая компания «Центрэнерго» впервые предложила электроэнергию на 1 квартал 2023 года - 700 МВт базовой нагрузки по стартовой цене 3500 грн/МВт-час. Аукцион анонсирован на площадке Украинской энергетической биржи.

«На рынке «на сутки вперед» наблюдается обвал цен с конца января 2022 года и по сей день. Это связано с профицитом электроэнергии, а именно на 84% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Высокая концентрация трейдеров-спекулянтов с демпинговыми заявками приводит к ценовой войне и обвалу цен на РСВ. Текущее падение цен повлияло на рынок двусторонних договоров. Учитывая мировые цены импортного угля, закупаемого для прохождения осенне-зимнего периода, «Центрэнерго» необходима цена, которая позволяет покрыть себестоимость выработки электроэнергии. К сожалению, в текущей ситуации на рынке она выше предложений участников на покупку в аукционах. Компания, несмотря на кризис цен, убеждена, что он в ближайшее время разрешится. Также мы зарекомендовали себя как надежный партнер по снабжению электроэнергией и выполняем взятые на себя обязательства. Поэтому «Центрэнерго» предлагает разные варианты форвардной продажи на будущие периоды, в том числе и на первый квартал 2023 года», - прокомментировал ситуацию на рынке директор по энерготрейдингу «Центрэнерго» Владимир Галущак.

По условиям предусматривается предоплата 100% в течение двух дней с момента заключения договора. Также по проекту договора предусмотрено право продавца в одностороннем порядке приостановить или уменьшить отпуск электрической энергии.

Две аналогичные позиции на 700 МВт «базы» на 1 квартал 2023 года «Центрэнерго» выставляет на аукционах 10 и 11 января.