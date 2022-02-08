Финансовые новости
- |
- 08.02.22
- |
- 19:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Платежеспособные банки Украины за январь-декабрь 2021 года получили 77,530 млрд гривен прибыли после налогообложения
15:42 08.02.2022 |
Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 35,050 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, на втором банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк 4,858 млрд гривен, на третьем частный ПУМБ - 4,188 млрд гривен. Далее идут банк иностранным капиталом МР Банк - 3,897 млрд гривен и государственный Укргазбанк - 3,820 млрд гривен.
По данным НБУ, 66 из 71 банка получили прибыль на сумму 77,9 млрд гривен, а 5 банков показали убытки на 383 млн гривен.
Напомним, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2021 года составила рекордные в истории 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).
Отметим, рейтинг по прибыльности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Весной вакцинированные украинцы в возрасте 60+ получат смартфон и льготный тариф – Президент
ТОП-НОВОСТИ
|Новые «Кольчуги». Как они усилят нашу армию
|Съезд «УДАРа», партия «24 августа» и Блок Зеленского: Почему в Украине повеяло подготовкой к выборам
|Против Запада, но в пользу Киева: почему союз Путина с Китаем поможет Украине
|«Ватный» полураспад. Что будет с ОПЗЖ без Левочкина, и с Левочкиным — без ОПЗЖ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|АМКУ запросил у «Укрпошты» допдокументы по сделке покупки Альпари Банка
|Платежеспособные банки Украины за январь-декабрь 2021 года получили 77,530 млрд гривен прибыли после налогообложения
|Стартап Гонтаревой вышел на самоокупаемость – Forbes
|Завод «Палада» изготовит композитный плавучий док для турецкой компании
|Госаудиторы нашли финансовых нарушений на Энергоатоме на 13 млрд грн
|Укрзализныця с 10 февраля отменяет запрет на транзитные грузы в Польшу
Это интересно
|Tesla получила убыток в $101 млн от снижения стоимости биткоина в резервах
|США могут потратить на расширение производства полупроводников и исследования в этой сфере $300 млрд
|Объём мирового рынка квантовых вычислений достиг почти $500 млн
|Какую «побочку» вызывают прививки от ковида? Фактчекинг DW
|Google и Microsoft планируют заняться гигантскими энергохранилищами
|Система раннего предупреждения об астероидной опасности NASA теперь непрерывно следит за всем небом
|Ferrari рассказала о рекордных продажах в 2021 году и раскрыла планы