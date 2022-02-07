Финансовые новости
- |
- 07.02.22
- |
- 15:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Госаудиторы нашли финансовых нарушений на Энергоатоме на 13 млрд грн
13:17 07.02.2022 |
Государственная аудиторская служба по результатам ревизии деятельности НАЭК Энергоатом за 2018-2021 годы выявила финансовых нарушений на общую сумму 13 млрд грн. Об этом сообщает проект Малин со ссылкой на письмо Госаудитслужбы к Кабмину.
Основные нарушения госаудиторы выявили в сфере закупок - на 9,3 млрд грн.
Также потери Энергоатома финансовых (материальных) ресурсов оценены в 2,1 млрд грн.
Неэффективные управленческие действия или рисковые операции, повлекшие потери финансовых и материальных ресурсов, - на 1,4 млрд грн.
Неэффективные управленческие действия или рисковые операции, которые могут привести к потерям в дальнейшем, - на 217,9 млн грн.
"Материалы ревизии переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины для рассмотрения и принятия соответствующего решения", - говорится в письме Госаудитслужбы.
По результатам ревизии аудиторская служба также оформила поручение Министерству энергетики принять меры по "урегулированию долгов за реализованную электроэнергию, нормативу рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью для АЭС и хранения радиоактивных отходов".
На дополнительный запрос проекта Марлин по поводу проведенных мероприятий по улучшению финансового контроля на Энергоатоме, в Минэнерго отметили необходимость принятия ряда законов в Верховной Раде и комплексный подход к осуществлению оплаты производителям электрической энергии, на которых возложены специальные обязанности для обеспечения общественных интересов.
По хранению радиоактивных отходов Минэнерго ответило, что это сфера ответственности Кабинета министров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Съезд «УДАРа», партия «24 августа» и Блок Зеленского: Почему в Украине повеяло подготовкой к выборам
ТОП-НОВОСТИ
|Против Запада, но в пользу Киева: почему союз Путина с Китаем поможет Украине
|«Ватный» полураспад. Что будет с ОПЗЖ без Левочкина, и с Левочкиным — без ОПЗЖ
|Позитив недели. «Ураганы» тренировались отражать агрессию РФ из аннексированного Крыма
|Кремлевский план для ОРДЛО. К чему готовят жителей сообщениями о минированиях
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госаудиторы нашли финансовых нарушений на Энергоатоме на 13 млрд грн
|Укрзализныця с 10 февраля отменяет запрет на транзитные грузы в Польшу
|Украинская компания впервые произвела и поставила электрощитовое оборудование для заказчика в США
|АМКУ разрешил банку Ахметова купить Idea Bank
|Фонда госимущества предложил четыре варианта приватизации ОГХК
|Укрнафта в прошлом году добыла 1,1 миллиарда кубов газа и 1,5 миллиона тонн нефти
Это интересно
|Израильская фирма создала аналог Pegasus для взлома iPhone
|Aston Martin не будет выпускать новые кроссоверы
|Nike подала в суд на известного ретейлера StockX за продажу NFT-изображений своей обуви
|Поставки компьютеров и планшетов в 2021 году достигли 500 млн штук — из них 20 % выпустила Lenovo
|ВВС США выделили грант на разработку гибрида электрокоптера и реактивного самолёта-амфибии
|Самолёты на жидком водороде смогут обеспечивать порядка трети авиаперевозок
|Преступники всё больше используют NFT для отмывания денег