Госаудиторы нашли финансовых нарушений на Энергоатоме на 13 млрд грн

Государственная аудиторская служба по результатам ревизии деятельности НАЭК Энергоатом за 2018-2021 годы выявила финансовых нарушений на общую сумму 13 млрд грн. Об этом сообщает проект Малин со ссылкой на письмо Госаудитслужбы к Кабмину.

Основные нарушения госаудиторы выявили в сфере закупок - на 9,3 млрд грн.

Также потери Энергоатома финансовых (материальных) ресурсов оценены в 2,1 млрд грн.

Неэффективные управленческие действия или рисковые операции, повлекшие потери финансовых и материальных ресурсов, - на 1,4 млрд грн.

Неэффективные управленческие действия или рисковые операции, которые могут привести к потерям в дальнейшем, - на 217,9 млн грн.

"Материалы ревизии переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины для рассмотрения и принятия соответствующего решения", - говорится в письме Госаудитслужбы.

По результатам ревизии аудиторская служба также оформила поручение Министерству энергетики принять меры по "урегулированию долгов за реализованную электроэнергию, нормативу рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью для АЭС и хранения радиоактивных отходов".

На дополнительный запрос проекта Марлин по поводу проведенных мероприятий по улучшению финансового контроля на Энергоатоме, в Минэнерго отметили необходимость принятия ряда законов в Верховной Раде и комплексный подход к осуществлению оплаты производителям электрической энергии, на которых возложены специальные обязанности для обеспечения общественных интересов.

По хранению радиоактивных отходов Минэнерго ответило, что это сфера ответственности Кабинета министров.