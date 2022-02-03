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Фонда госимущества предложил четыре варианта приватизации ОГХК
11:28 03.02.2022 |
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) предложил правительству четыре варианта по приватизации АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК), продажа которого уже три раза срывалась.
Об этом корреспонденту Укринформа рассказал председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко.
Фонд госимущества предложил правительству четыре варианта решения ситуации с приватизацией ОГХК. Первый заключается в попытке весной этого года провести четвертый аукцион по условиям, подобным тем, по которым проводились предыдущих три конкурса. То есть, участникам необходимо оплатить регистрационный (60 тыс. грн) и гарантийный (185 млн грн) взносы, а также предоставить утвержденный пакет документов в Фонд госимущества. Победителем станет тот, кто предложит самую большую сумму за 100% акций ОГХК (стартовая цена - 3,7 млрд грн).
Второй вариант отличается от первого тем, что участникам аукциона будут предоставлены гарантии защиты будущих инвестиций, что поможет привлечь дополнительных иностранных и отечественных инвесторов. Третий вариант предусматривает уменьшение цены на госпакет акций АО «Объединенная горно-химическая компания». Сенниченко уточнил, что такое развитие событий может вызвать немалый политический «хайп», ведь актив очень привлекательный и ценный с точки зрения добычи полезных ископаемых.
И четвертый вариант связан с принятием законопроекта, который зарегистрирован в Верховной Раде и позволяет приватизировать объект даже в том случае, когда на торги придет только один участник. В таком случае потенциальный покупатель будет иметь право приобрести ОГХК по стартовой цене.
Как сообщал Укринформ, ОГХК была образована в 2014 году путем объединения мощностей Вольногорского горно-металлургического комбината в Днепропетровской области и Иршанского горно-обогатительного комбината в Житомирской области.
В августе 2016 года Кабинет Министров отнес ОГХК в список компаний, подлежащих приватизации, но с тех пор компания не была приватизирована из-за переносов аукционов, в частности из-за недостаточного количества участников. Международные компании заявляют, что не готовы к участию в приватизационном аукционе из-за нехватки гарантий защиты больших инвестиций со стороны правительства.
По результатам 2021 года ОГХК увеличила доход от реализации продукции до 4,592 млрд грн, что на 47% больше, чем за 2020 год.
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