Кабмин предоставил 8 млрд грн портфельных госгарантий 12 банкам

Кабинет министров Украина предоставил 8,084 млрд грн государственных гарантий на портфельной основе 12-ти банкам для кредитования микро-, малого и среднего предпринимательства, говорится в сообщении Министерства финансов.

Согласно сообщению, Кабмин выделил Укргазбанку госгарантии на 1,5 млрд грн, ПриватБанку и Ощадбанку – по 2 млрд грн, Укрэксимбанку – 1 млрд грн, Банку Альянс – 100 млн грн, ОТП Банку – 500 млн грн, Кредитвест банку – 95 млн грн, Асвио Банку и МТБ Банку – по 30 млн грн, КИБу – 90 млн грн, Пиреус Банку – 139 млн грн, а ТАСкомбанку – 600 млн грн.

В целом портфельные госгарантии по внутренним обязательствам предоставлены 18-ти компаниям на сумму 21,8 млрд грн, в том числе государственному агентству автомобильных дорог Украины (908 млн грн) и "Укрэнерго" (1,1 млрд грн).

Кроме того, портфельные госгарантии по внешним обязательствам предоставлены четырем компаниям на сумму 52,396 млрд грн, в частности их получили "Укрэнерго", "Укрзализныця", Госагентство автодорог Украины и "Укрпошта"

Как сообщалось, Кабмин 25 ноября 2020 года принял постановление, которым определил механизм портфельных госгарантий и установил порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии, и условия их предоставления, в частности определил Укрэксимбанк агентом гаранта.

Проект постановления также предусматривает возможность сочетания компенсации процентной ставки с предоставлением портфельных госгарантий. Сообщалось, что право на государственные гарантии на портфельной основе получат банки с работающим гривневым портфелем клиентов микро-, малого и среднего бизнеса объемом не менее 500 млн грн.