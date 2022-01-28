Энергоатом начнет загружать новое хранилище отработанным ядерным топливом АЭС уже в апреле





Энергоатом отправит первые контейнеры отработанного ядерного топлива (ОЯТ) украинских АЭС в новое Централизованное хранилище (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне уже в апреле текущего года. Об этом заявил глава Энергоатома Петр Котин во время выездной проверки штаба по запуску объекта, сообщает пресс-служба компании.

На данном этапе на ЦХОЯТ завершаются комплексные холодные (без применения ОЯТ) испытания, дорабатываются пакеты документов для получения разрешительной документации Госатомрегулирования (ГИЯРУ), подготовка к финальной экспертизе и заключению регулятора.

"Прогресс очевиден. Инспекция ознакомилась с графиком ввода в эксплуатацию хранилища, и могу сказать, что планируемые сроки выглядят вполне реалистичными. Важный этап - испытания, и мы будем следить за тем, чтобы они прошли с соблюдением всех требований", - прокомментировал и.о. главы регулятора Олег Кориков.

Он добавил, что ГИЯРУ готов выдать разрешение на проведение горячих испытаний (с применением отработанного ядерного топлива) 9 марта.

ЦХОЯТ, расположенное в 14 км от границы с Беларусью, надежно защищено от диверсионных, террористических или любых других глобальных военных угроз, заверил начальника службы физохраны объекта Максим Бродягин.