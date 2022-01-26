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Укрнафта заявляет об аннулировании судом спецразрешения на месторождение газа
09:56 26.01.2022 |
Окружной административный суд г. Киева аннулировал специальное разрешение на разработку Свистунковско-Краснолуцкого месторождения газа, которое в 2014 году было передано от ПАО "Укрнафта" в ООО "Аркона Газ-Энергия".
Как передает Укринформ, об этом сообщает Укрнафта.
"Окружной административный суд г. Киева принял решение по Свистунковско-Краснолуцкому газоносному месторождению, спецразрешением которым ПАО «Укрнафта» владело с 2004 по 2014 годы. Указанное спецразрешение без публичного конкурса, по дешевке, в нарушение процедур установленных законом было передано ООО "Аркона Газ-Энергия"», которое СМИ связывали с интересами бывшего Президента Украины. В настоящее время компания принадлежит группе Smart Energy Вадима Новинского», - говорится в сообщении.
Сообщается, что 18 января суд отменил решение Государственной комиссии по запасам полезного ископаемого при Госгеонадрах от сентября 2016 года, которым противоправно было объединено Свистунковское и Краснолуцкое месторождение и приказ Государственной службы геологии и недр Украины №217 от 15 мая 2017 года о предоставлении ООО "Аркона Газ-Энергия" на 20 лет специального разрешения на пользование объединенным месторождением.
Кроме того, суд признал недействительным специальное разрешение № 4830 от 18 мая 2017 года, выданное ООО "Аркона Газ-Энергия" на геологическое изучение нефтегазонасосных недр, в том числе опытно-промышленную разработку с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка) Свистунковско-Краснолуцкого месторождения.
ПАО "Укрнафта" также призывает менеджеров и акционеров публичной компании Enwell Energy, которая за 8,63 млн долларов приобрела ООО «Аркона Газ-Энергия» воздержаться от геологической разведки на Свистунковско-Краснолуцком месторождении до окончания всех существующих судебных процессов и рассмотрения уголовного производства №52018000000000182 в Высшем антикоррупционном суде.
Как сообщалось, ПАО «Укрнафта» за январь-ноябрь 2021 года уплатило 13,18 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней. В эту сумму вошли рентная плата за использование недрами, НДС, акцизный сбор и другие налоги. За пользование недрами в государственный и местные бюджеты разных уровней поступили 7,8 млрд грн рентной платы, из них 389,8 млн грн направлены в местные бюджеты.
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