Нормативы к началу января нарушали четыре украинских банка - НБУ

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 15%) нарушали Ощадбанк (134,2%), Проминвестбанк (68,3%) , ПриватБанк (86,5%) и Индустриалбанк (16,4%).
Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 15%), по данным регулятора, нарушал Проминвестбанк (65,6%).
Как сообщалось, Нацбанк с 1 декабря 2021 повысил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков (Л13-1 и Л13-2) с 10% до 15% от их регулятивного капитала.
Кроме того, НБУ с 1 октября 2021 года повысил норматив коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR) с 80% до 90%. В соответствии с графиком, регулятор повысит требование по NSFR-нормативу до 100% с 1 апреля 2022 года.