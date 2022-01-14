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Rozetka запустила собственную оплату частями: какие условия и зачем это нужно ритейлеру
13:41 13.01.2022 |
Онлайн-ритейлер Rozetka предоставил возможность клиентам платить частями за покупку товара без привязки к карте любого банка. Ранее рассрочку платежей на сайте магазина предоставляли только банки - ПриватБанк, monobank, Альфа-Банк, А-банк и другие банки-партнеры. Теперь же ритейлер предлагает клиентам свою рассрочку от 12 и 20 платежей, говорится в сообщении компании.
Какие условия
Сумма/лимит кредита составляет от 500 до 20 000 гривень, воспользоваться им могут граждане Украины от 18 до 70 лет. Срок кредитования - от 3 до 24 месяцев, процентная ставка 0,01% годовых, срок принятия банком решения - до двух минут.
Предоставляется услуга в партнерстве с Альфа-Банк, однако для оформления наличие карты этого банка не обязательно - пройти авторизацию можно с помощью BankID любого банка, а сумма кредита не зависит ни от баланса, ни от кредитного лимита карты.
Зачем это Rozetka
Украинский e-commerce мощно развивается и предоставляет пользователям еще больше возможностей. За этим интересно наблюдать на фоне того, как в Украину планирует заходить казахстанский Kaspi.kz, уже сделавший два M&A в Украине и планирующий купить еще один крупный e-commerce.
Как отмечает Ain, Rozetka выходит на новый для себя рынок, создавая целую экосистему для пользователя: компания сама продает, сама доставляет, сама (пусть и в партнерстве, но под своим брендом) кредитует. Похожую экосистему создает и Kasta (у них своя платежная система KastaPay), а Fozzy Group запустил свой необанк. Есть информация, что свою платежную систему разрабатывает и сама Rozetka.
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