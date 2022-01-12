Укртрансгаз не смог отсудить в Киевоблгаза Фирташа 2,75 млрд грн

Верховный суд 21 декабря не удовлетворил жалобу Укртрансгаз к Киевоблгазу из группы РГК бизнесмена Дмитрия Фирташа о взыскании 988 млн грн задолженности за услуги балансировки объемов природного газа в период с июля 2018 года по февраль 2019 года, пишет finbalance.

Отмечается, что суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киевской области от 2 сентября 2020 года и постановление Северного апелляционного хозсуда от 19 августа 2021 года.

Это не первый иск Укртрансгаза к Киевоблгазу. В июне 2021 года госкомпании отказали в суде взыскать с Киевоблгаза 956,8 млн грн задолженности за оплаты услуг балансировки в связи с выявлением объемов негативных месячных небалансов в январе, феврале, мае-декабре 2016 года и январе-декабре 2017 года, говорится в иске.

Также в октябре 2021 года Укртрансгаз не смог в суде взыскать с Киевоблгаза 801,9 млн грн задолженности за услуги балансировки объемов природного газа в январе-июне 2018 года.