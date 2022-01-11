«єПідтримка»: два банка приступают к выдаче пластиковых карт

С 10 января в отделениях "Альфа-Банка" можно получить пластиковые банковские карты для выплат 1 000 гривень по программе "єПідтримка", в Monobank заказать карту с доставкой на отделение "Новой почты" это можно будет сделать с 11 января.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба банка.

"С 10 января в отделениях "Альфа-Банка" можно получить пластиковые банковские карты для выплат 1 000 гривень по программе "єПідтримка". Ранее карты были только цифровыми и оформлялись через цифровой банк Sense SuperApp. Карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты. Для этого им необходимо с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение "Альфа-Банка". Карта не персонифицирована, поэтому выдается сразу же в отделении", - говорится в сообщении.

Существующие клиенты банка, уже имеющие цифровую карту для выплат, могут получить пластиковую карту в начале февраля, дистанционно заказав доставку "Новой почтой", или обратившись непосредственно в отделение.

Кроме этого, в своем Telegram-канале соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что с 11 января клиенты Monobank, оформившие карточку "єПідтримка", могут заказать пластик к ней с доставкой на выбранное отделение "Новой почты". Выпуск карты бесплатный, однако необходимо оплатить тариф за доставку - 50 грн.

Как сообщал Укринформ, 19 декабря 2021 года в Украине официально заработала государственная программа "єПідтримка" по выплате 1 тысячи гривень гражданам Украины, прошедшим полную вакцинацию против коронавирусной болезни COVID-19.

В настоящее время тысячу гривень за вакцинацию можно оформить в слудующих банках: А-банк, Альфабанк, izibank, Монобанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и Укргазбанк. Со второй половины января 2022 года программа будет расширена - украинцы старше 60 лет смогут потратить деньги по программе на приобретение лекарств.

Согласно условиям программы 1 000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).