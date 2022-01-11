Финансовые новости
- |
- 11.01.22
- |
- 14:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«єПідтримка»: два банка приступают к выдаче пластиковых карт
08:43 11.01.2022 |
С 10 января в отделениях "Альфа-Банка" можно получить пластиковые банковские карты для выплат 1 000 гривень по программе "єПідтримка", в Monobank заказать карту с доставкой на отделение "Новой почты" это можно будет сделать с 11 января.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба банка.
"С 10 января в отделениях "Альфа-Банка" можно получить пластиковые банковские карты для выплат 1 000 гривень по программе "єПідтримка". Ранее карты были только цифровыми и оформлялись через цифровой банк Sense SuperApp. Карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты. Для этого им необходимо с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение "Альфа-Банка". Карта не персонифицирована, поэтому выдается сразу же в отделении", - говорится в сообщении.
Существующие клиенты банка, уже имеющие цифровую карту для выплат, могут получить пластиковую карту в начале февраля, дистанционно заказав доставку "Новой почтой", или обратившись непосредственно в отделение.
Кроме этого, в своем Telegram-канале соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что с 11 января клиенты Monobank, оформившие карточку "єПідтримка", могут заказать пластик к ней с доставкой на выбранное отделение "Новой почты". Выпуск карты бесплатный, однако необходимо оплатить тариф за доставку - 50 грн.
Как сообщал Укринформ, 19 декабря 2021 года в Украине официально заработала государственная программа "єПідтримка" по выплате 1 тысячи гривень гражданам Украины, прошедшим полную вакцинацию против коронавирусной болезни COVID-19.
В настоящее время тысячу гривень за вакцинацию можно оформить в слудующих банках: А-банк, Альфабанк, izibank, Монобанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и Укргазбанк. Со второй половины января 2022 года программа будет расширена - украинцы старше 60 лет смогут потратить деньги по программе на приобретение лекарств.
Согласно условиям программы 1 000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Офисе президента хотят ввести талоны на питание для поддержки населения
|Арест имущества Порошенко – нерождественское поздравление украинцев по-зеленски
|Казахи напугали. Почему Кремль навсегда откажется от проекта «преемник Путина»
|Позитив недели. В США для Украины построят еще два патрульных катера Маrk VI
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Shabo остается единственным крупным предприятием в стране с отоплением виноградной лозой
|Предприятие из Украины отгрузило в Чехию мощный бетонный завод
|«єПідтримка»: два банка приступают к выдаче пластиковых карт
|НБУ в декабре применил к шести финучреждениям меры воздействия
|Корпоратизация Энергоатома состоится в этом году – Галущенко
|Прокуратура через суд заблокировала все счета «ArcelorMittal Кривой Рог» из-за спора по поводу рентных платежей за добычу железной руды
Это интересно
|Sony показала семиместный кроссовер, который может пойти в серию
|В 2021 финансовом году глава Apple Тим Кук заработал почти 100 млн долларов - это на 570% больше, чем годом ранее
|Контрабанда 14 кг золота украинским дипломатом в Польше: суд раскрыл детали дела
|Morgan Stanley сэкономил $100 тыс. на утилизации жёстких дисков, а в результате потерял $120 млн
|Крупные компании присматриваются к квантовым вычислениям
|Mozilla приостановила прием биткоин-донатов после критики пользователей
|Электромобили Mercedes-Benz оснастят солнечными батареями с 2024 года