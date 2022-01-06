Корпоратизация Энергоатома состоится в этом году – Галущенко

На 2022 год запланирована корпоратизация НАЭК "Энергоатом".

Об этом на брифинге заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает корреспондент Укринформа.

"Мы планируем в этом году (осуществить - ред.) важный шаг - это корпоратизация Энергоатома. Мы уверены, что это даст новый толчок развитию компании, в частности выход на мировые рынки, привлечение ресурсов", - сказал Галущенко.

Министр назвал 2022-й годом развития атомной генерации. По его словам, основа для этого была заложена в прошлом году, в том числе благодаря меморандуму с американской компанией Westinghouse о строительстве новых атомных блоков.

Галущенко также отметил договоренность о сотрудничестве между Энергоатомом и американским производителем малых модульных реакторов NuScale Power.

"На сегодняшний день атомная генерация работает стабильно, надежно и фактически она несет основную нагрузку прохождения отопительного сезона", - добавил чиновник.

Он акцентировал, что нынешний отопительный сезон продемонстрировал важность атомной генерации в энергосистеме Украины.

Как сообщалось, государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" планирует увеличить мощности украинских атомных электростанций (АЭС) до 24 ГВт к 2040 году. В настоящее время в Украине 15 энергоблоков на 4 атомных электростанциях с общей установленной мощностью 13,835 ГВт.