СМИ: Rozetka планирует приобрести банк

Маркетплейс Rozetka планирует приобрести банк, компания вела переговоры о покупке Идея Банка у польского Getin Holding.

Об этом пишет Forbes.

Однако, конкуренцию за Идея Банк выиграл ПУМБ Рината Ахметова, заплатив польским владельцам около 50 млн долл. По словам источника, Rozetka была в "шорт-листе" из трех потенциальных покупателей.

Кроме ПУМБ и Rozetka, банком предметно интересовался грузинский TBC Bank, который в последние месяцы ищет варианты выхода на украинский рынок.

Как сообщает издание, соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин не прокомментировал информацию о покупке банка. В пресс-службе компании также воздержались от комментариев.

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По словам Чечеткина, к настоящему времени компания ждет выдачи лицензии на осуществление таких операций.

