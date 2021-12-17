Нафтогаз отсудил у ДТЭК Востокэнерго более 572 млн грн

Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил иск НАК Нафтогаз Украины по взысканию с ДТЭК Востокэнерго Рината Ахметова 572,1 млн грн задолженности по договору поставки природного газа от 30.09.2019. Об этом пишет finbalance со ссылкой на решение суда.

Согласно судебным материалам, этот газ должен использоваться компанией ДТЭК Востокэнерго исключительно для производства электроэнергии. Период поставок - октябрь 2019 года-апрель 2020 года.

Удовлетворяя иск Нафтогаза, суд указал, что действующее законодательство не обязывало ДТЭК Востокэнерго заключать договор о поставках газа исключительно с Нафтогазом.

"Наоборот законодательством закреплен принцип свободного выбора поставщика природного газа и свободной добросовестной конкуренции, а также возможность заключить договор поставки природного газа с любым поставщиком, так что доводы ответчика о том, что заключение договора было вынужденным шагом со стороны ответчика, ошибочно", - констатировал суд.

В ДТЭК считают, что суд не учел все обстоятельства дела и компания обжалует данное решение. Об этом говорится в распространенном заявлении ДТЭК, имеющимся в распоряжении LIGA.net.

В ДТЭК обращают внимание, что с июля 2019 года по март 2020 года Луганская ТЭС вынуждена была работать на газе в условиях критического дефицита угля, который возник из-за инфраструктурных и политических проблем в регионе. Причина отсутствия угля - Российская Федерация блокировала поставки в Украину. Станция может получать уголь по железной дороге только с территории РФ, так как железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.

"Мы обращались в Кабмин, Минэнерго и НКРЭКУ для установления специальной цены на газ, которая бы соответствовала цене, заложенной в тарифе на электроэнергию и тепло. Однако, решение не было должным образом принято. Поэтому мы вынуждены отстаивать свою позицию в суде", - говорится в заявлении ДТЭК.



