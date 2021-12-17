В ГНС отреагировали на миллиардное доначисление налогов «Синево»

И.о. главы Налоговой службы Михаил Титарчук заявил, что взял дело по доначислению налогов «Синево Украина» под личный контроль.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В службе отметили, что должностных лиц компании пригласили к рассмотрению возражений по акту проверки еще до заявления, по мнению "Синево", необоснованные доначисления налогов.

Титарчук заявил, что взял ситуацию под личный контроль.

"С учетом документов, предоставленных предприятием, мы рассмотрим возможность проведения дополнительной проверки - для вынесения справедливого решения", - отметил он.

ГНС сообщила, что документальная плановая выездная проверка проводилась с 30 августа 2021 года. Акт по ней был составлен 25 ноября 2021 года.

7 декабря "Синево Украина" подала возражения к такому акту проверки. Их рассмотрят до 20 декабря 2021 года.

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Налоговая служба обвиняет "Синево Украина" в якобы непредоставлении необходимых для проверки документов, подтверждающих расходы компании. В компании подчеркивают, что предоставили налоговому органу все запрашиваемые для проверки документы.

