В «Синево» заявили, что ГНС доначислила им 1,1 миллиарда налогов

Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками по результатам плановой налоговой проверки начислило компании "Синево Украина" дополнительные налоги в размере 1,086 миллиарда гривень.

Об этом говорится в пресс-релизе "Синево Украина". В компании заявляют, что платежи были начислены необоснованно.

"Налоговая служба обвиняет "Синево Украина" в якобы непредоставлении необходимых для проверки документов, подтверждающих расходы компании. Со своей стороны, компания "Синево" очень удивлена таким решением Налоговой службы и категорически не соглашается с ним", - говорится в сообщении.

Там подчеркивают, что предоставили налоговому органу все запрашиваемые для проверки документы и факты передачи этих документов были задокументированы.

"Размер начисленных налоговых обязательств, составляющий почти 50% годового оборота компании, абсолютно необоснован и безоснователен. Мы будем обязательно обжаловать результаты проверки в судебных и других уполномоченных органах", - заявили в компании.

За последние два года "Синево Украина" уплатила в украинский бюджет более 300 млн грн разных налогов и сборов, говорится в пресс-релизе.

Напоминаем:

"Синево Украина" является частью шведской группы "Медикавер", которая занимается здравоохранением и акции которой котируются на Стокгольмской бирже.

В Украине "Синево" является крупнейшей сетью частных лабораторий.

Лаборатория "Синево" обслуживает более 5 млн человек ежегодно по всей стране, выполняя тысячи видов лабораторных исследований.

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