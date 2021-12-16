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В «Синево» заявили, что ГНС доначислила им 1,1 миллиарда налогов
12:53 16.12.2021 |
Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками по результатам плановой налоговой проверки начислило компании "Синево Украина" дополнительные налоги в размере 1,086 миллиарда гривень.
Об этом говорится в пресс-релизе "Синево Украина". В компании заявляют, что платежи были начислены необоснованно.
"Налоговая служба обвиняет "Синево Украина" в якобы непредоставлении необходимых для проверки документов, подтверждающих расходы компании. Со своей стороны, компания "Синево" очень удивлена таким решением Налоговой службы и категорически не соглашается с ним", - говорится в сообщении.
Там подчеркивают, что предоставили налоговому органу все запрашиваемые для проверки документы и факты передачи этих документов были задокументированы.
"Размер начисленных налоговых обязательств, составляющий почти 50% годового оборота компании, абсолютно необоснован и безоснователен. Мы будем обязательно обжаловать результаты проверки в судебных и других уполномоченных органах", - заявили в компании.
За последние два года "Синево Украина" уплатила в украинский бюджет более 300 млн грн разных налогов и сборов, говорится в пресс-релизе.
Напоминаем:
"Синево Украина" является частью шведской группы "Медикавер", которая занимается здравоохранением и акции которой котируются на Стокгольмской бирже.
В Украине "Синево" является крупнейшей сетью частных лабораторий.
Лаборатория "Синево" обслуживает более 5 млн человек ежегодно по всей стране, выполняя тысячи видов лабораторных исследований.
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