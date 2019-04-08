Стоп, снято! Первый эпизод шоу «Зе Анализ» провалился. Что дальше

Скандала со сдачей анализов Владимиром Зеленским можно было избежать, если бы не криворукость постановщиков шоу, которые умеют снимать лишь комедии.

В старые добрые времена были учреждения, в которых было запрещено курить в кабинетах. В силу серьезности этих учреждений, самые настоящие пожарные курсировали по коридорам, вылавливали нарушителей и карали их штрафом. Пойманные, естественно, пытались всячески увернуться от наказания, что было крайне сложно.

Особенно на этом поприще отличались симпатичные девушки, пытавшиеся ради спасения кошелька использовать весь свой очаровательный противопожарный арсенал.

Помню, одна из пойманных курильщиц, надеясь на спасение, начала восхищенно рассказывать молоденькому лейтенанту о том, как она представляет его, облаченного в пожарную робу и каску, мужественно борющегося с огнем, выносящего из пламени детей и мебель. Выслушав весь этот очаровательный бред и заполнив протокол, лейтенант поднял смущенный взгляд на блондинку со словами: "Я пожары тушить не умею. Моя профессия - предупредить возгорание. Проверить проводку, огнетушители. И чтобы не курили...".

Главное - не допустить кризиса

С антикризисными коммуникациями - точно также. Они начинаются задолго до события, так разочаровавшего директора или владельца бизнеса. В идеале, цель антикризисных коммуникаций - не допустить кризиса, предупредить неприятный инцидент. А уж если случилось, то да, спасаться надо профессионально и с максимальной осторожностью.

В нашем мире тотального профессионализма найдется масса экспертов, готовых вынуть из ямы с биологическим материалом лабораторию, так опрометчиво ввязавшуюся в историю с политическими анализами.

Боюсь, рецепт о десяти положительных сообщениях, перечеркивающих негативную информацию, в нашем случае не поможет.

Конструктивный PR - научиться говорить "нет"

Начну с того, что, с точки зрения корпоративных коммуникаций (или PR, если хотите), любое частное медицинское учреждение нашло бы причину, чтобы отказать кандидату в президенты. Просто, чтобы не вляпаться в политический скандал. Может же прорвать кран, перегореть микроскоп... И посоветовать обратиться в сертифицированную, чаще государственную лабораторию. Думаете, случайно зарубежные президенты обследуются и лечатся, как правило, в военных госпиталях? Что, там частной (высокопрофессиональной) медицины нет?

Совсем плохо (по правилам PR, а вообще, лечите, сколько хотите) принимать у себя в лаборатории партнера по бизнесу. Мир, даже наш, украинский, настолько прозрачен и оцифрован, что этот факт проявился бы очень быстро. Что, собственно, и случилось.

Ну и конечно появление на арене с первых минут шоу заборщика биологического материала - фельдшера - массажиста - доктора гигиениста - артиста - кулинара. Опытному зрителю он сразу показался подозрителным... Скорее всего, весь остальной медицинский персонал был очень занят с другими посетителями. А еще и "русский след".

Короче говоря, скандала можно было избежать еще до начала съемок первого эпизода "Анализа". Но, как оказалось, постановщики этого шоу умеют снимать только комедии. Одна цифра погубила все.

Репутацию лаборатории прежде всего. При особой вере в украинскую частную медицину, я, например, думал, что цифры, в том числе, даты анализа (отбора материала) сверхдорогое частное медицинское оборудование и умный компьютер впечатывает автоматически, как и остальные результаты непонятных нам показателей.

Переубедить меня в этом сложно. Иначе, зачем оплачивать такие дорогие счета? А доказать, что в именитой лаборатории циферки в бланк вписывает девушка, которая впервые увидела клавиатуру и путает таблицу умножения с календарем, никакому пиарщику не по силам.

Конечно, особо надо сказать о двух документах разного содержания, но под одним номером. Скорее всего, на это должен серьезно посмотреть тот, кто отвечает за сертификацию медицинских учреждений и лабораторий.

Вторая серия, с точки зрения комедийного кино, была еще талантливее

То, что кто-то считает антикризисными коммуникациями, на мой взгляд, только усугубило и так уже непростую ситуацию. Действительно, жалко двух девушек, на месте которых должен был быть как минимум, директор этого псевдомедицинского интереса.

А выступлению упоминавшегося уже заборщика биологического материала - фельдшера-массажиста-доктора гигиениста-артиста-кулинара фейсбук дал достойную оценку - интернет рыдал от смеха, несмотря на пост и пятничный вечер.

Действительно, не хватало только табуретки и костюма зайчика. И, наконец, совсем уже ночью на одном из телеканалов владелец лаборатории как-то вяло стряхивал с себя весь этот бурлескный негатив. Но, скорее всего, понимал бесполезность своей антикризисной затеи.

Зачем добавлять фарса, когда репутации и так конец

Чтобы добавить фарса в эту историю, можно вбросить в информационное пространство штук 10-20-30 восторженных откликов о своих анализах ВИП-посетителей данной лаборатории. Или информашку о новой дорогущей импортной штуке для чего-то там медицинского... Вряд ли это поможет восстановить репутацию, на которую, конечно, потрачено много лет и усилий.

С точки зрения построения (антикризисных) коммуникаций, вторую часть этого шоу можно было не снимать. В таких ситуациях отдувается, как правило, первый руководитель. По возможности, коротко и серьезно (особенно в медицинском бизнесе). А потом закрывается в кабинете и какое-то время не отвечает на звонки. До следующего скандала. Уже в другом месте, с другими персонажами...

А скандал, как ни горько осознавать, скоро случится. Поверьте.

Геннадий Радченко, экс-вице-президент Национальной телекомпании Украины (2003-2005), экс-директор по корпоративным связям Nestle в Украине и Молдове