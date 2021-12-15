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Суд отклонил жалобы «Укрэнерго» и обязал выплатить компаниям Ахметова более миллиарда гривен
12:36 15.12.2021 |
Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционные жалобы Национальной энергетической компании "Укрэнерго" и обязал её выплатить компаниям "ДТЭК Востокэнерго" 633 млн гривен и "ДТЭК Днепрэнерго" 399,4 млн гривен из-за ненадлежащего выполнения обязательств по договору об участии в балансирующем рынке.
Об этом говорится в решении суда, передают Українські Новини.
Согласно им, "ДТЭК Востокэнерго" обратилось в Хозсуд города Киева с иском к "Укрэнерго" о выплате 716,9 млн гривен, из которых: основного долга - 664,4 млн гривен, пени - 9,4 млн гривен, 3% годовых - 7,7 млн гривен и 35 263 103, 27 грн из-за ненадлежащего исполнения "Укрэнерго" своих обязательств по договору об участии в балансирующем рынке в части оплаты купленной балансирующей электроэнергии в период с августа 2020 года по март 2021.
В свою очередь, "Укрэнерго" возразил против иска, ссылаясь на то, что неполная и несвоевременная уплата средств участниками балансирующего рынка в счет "ДТЭК Востокэнерго" со специальным режимом использования, препятствует своевременному и полному расчету с компанией.
При этом "Укрэнерго" отметило, что оплата осуществляется в пользу "ДТЭК Востокэнерго" ежедневно в пределах доступной суммы средств на текущем счете со специальным режимом использования.
Кроме того, "Укрэнерго" утверждает о неправильном исчислении "ДТЭК Востокэнерго" суммы пени, 3% годовых и инфляционных потерь, а также об отсутствии его вины в несвоевременном исполнении обязательств перед компанией.
Решением Хозсуда города Киева от 15 июля 2021 года по делу иск удовлетворен частично.
Суд решил взыскать с "Укрэнерго" в пользу "ДТЭК Востокэнерго" 580,3 млн гривен основного долга, 35,3 млн гривен инфляционных потерь, 3% годовых 7,7 млн гривен, пени 9,4 млн гривен и 787 тыс. гривен судебного сбора.
В то же время, не соглашаясь с принятым решением, "Укрэнерго" обратилось к Северному апелляционному хозсуду с апелляционной жалобой, где просило отменить решение Киевского Хозсуда от 15 июля 2021 года в части удовлетворения иска и принять новое решение, которым отказать в иске полностью.
Апелляционная жалоба обусловлена тем, что судебное решение в обжалованной части принято при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, которые суд признал установленными, а также несоответствие выводов, изложенных в решении суда первой инстанции, обстоятельствам дела и следовательно, судебное решение в этой части принято с нарушением норм процессуального права и неправильным применением норм материального права.
Также "Укрэнерго" отметило, что обобщенные доводы апелляционной жалобы сводятся к тому, что местным хозяйственным судом безосновательно не приняты во внимание доводы компании об отсутствии вины последнего в просрочке исполнения своих обязательств.
Рассмотрев материалы к судебному заседанию, 9 ноября суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.
Ранее Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционную жалобу Национальной энергетической компании "Укрэнерго" и обязал её выплатить 399,4 млн гривен ДТЭК "Днепрэнерго" по аналогичным причинам из-за ненадлежащего выполнения госкомпанией обязательств по договору об участии в балансирующем рынке.
"ДТЭК Днепрэнерго" просило Хозсуд Киева обязать "Укрэнерго" выплатить 407,9 млн гривен.
При этом, "Укрэнерго" возразило против иска, отметив, что оплата осуществлялась в пользу "ДТЭК Днепрэнерго" ежедневно в пределах доступной суммы средств на текущем счете со специальным режимом использования.
Кроме того, "Укрэнерго" утверждало о неправильном исчислении "ДТЭК Востокэнерго" сумм пени, 3% годовых и инфляционных потерь, а также об отсутствии его вины в несвоевременном исполнении обязательств перед компанией.
Решением Хозсуда города Киева от 05 июля 2021 года иск удовлетворен частично.
Суд решил взыскать с "Укрэнерго" в пользу "ДТЭК Востокэнерго" 367,1 млн гривен основного долга, 4,25 млн гривен пени, 3,5 млн гривен 3% годовых, 24,6 млн гривен инфляционных потерь и 793,8 тыс. гривен судебного сбора.
В частности 11 октября Северный апелляционный хозсуд также отклонил апелляционную жалобу "Укрэнерго", в которой компания подчеркивала, что судебное решение в обжалованной части принято при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, которые суд признал установленными, а также несоответствие выводов, изложенных в решении суда первой инстанции, обстоятельствам дела, следовательно, судебное решение в этой части принято с нарушением норм процессуального права и неправильным применением норм материального права.
Как сообщали Українські Новини, ранее Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" отсудила у "ДТЭК Востокэнерго" 148,746 млн гривен задолженности за природный газ, поставленный в течении июля-сентября 2019 года.
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