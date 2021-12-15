«Антонов» построит пять самолетов для национальной авиакомпании UNA

Министерство инфраструктуры Украины и ГК «Укроборонпром» подписали меморандум, согласно которому новая государственная авиакомпания «Украинские национальные авиалинии» закажет у ГП «Антонов» пять пассажирских самолетов.

Как сообщает корреспондент Укринформа, меморандум был подписан 14 декабря.

«Когда мы планировали украинского национального перевозчика - это для стимулирования нашей авиаотрасли. Украина одна из немногих стран, которая умеет строить самолеты, имеет технологии, производство, людей. Не хватало только государственных заказов. И сейчас мы начинаем это делать для гражданской авиации», - сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков во время церемонии подписания меморандума.

Он добавил, что уже в первом или втором квартале следующего года будут подписаны непосредственные контракты с ГП «Антонов».

По словам генерального директора Укроборонпрома Юрия Гусева, согласно меморандуму «Антонов» в течение трех лет построит пять пассажирских самолетов Ан-158 на 99 мест. Он добавил, что госпредприятие планирует построить первый самолет за 1 год.

Кубраков отметил, что пассажирские самолеты отечественного производства будут использоваться на региональных рейсах по Украине и на международных рейсах на короткие расстояния.

Как сообщал Укринформ, Министерство инфраструктуры Украины в ходе форума "Большое строительство: Авиация. Туризм" 25 ноября подписало меморандум с компанией Airbus о намерениях сотрудничества по созданию национального перевозчика. Планируется, что свой первый рейс авиакомпания выполнит в 2022 году.

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что новую государственную авиакомпанию Украины планируют назвать Украинские национальные авиалинии (UNA).