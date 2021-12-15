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Минэнерго отменило ограничивавшие полномочия набсовета изменения в устав «Укрэнерго»
22:47 14.12.2021 |
Министерство энергетики Украины отменило свой приказ №314 от 3 декабря 2021 года, которым были внесены изменения в устав НЭК "Укрэнерго", ограничивающие полномочия наблюдательного совета компании.
Согласно сообщению НЭК в системе раскрытия информации НКЦБФР, вышеуказанный приказ Минэнерго отменен приказом №332 от 13 декабря 2021 года.
На сайте министерства оба приказа не опубликованы, но ранее "Укрэнерго" отмечало, что приказом №314 Минэнерго расширило свои права как акционера, разрешив себе самостоятельно созывать внеочередное собрание, устанавливать на общем собрании основные направления и цели деятельности компании без представления набсовета.
Кроме того, Минэнерго разрешило себе как акционеру рассматривать и согласовывать проект финансового плана НЭК без его подготовки правлением компании и без его согласования набсоветом.
"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.
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В состав наблюдательного совета Укрэнерго вошли: Деян Остоич, Педер Андреасен, Даниэль Доббени, Роман Пионковски - независимые члены, Юрий Токарский, Михаил Ильницкий, Юрий Бойко - представители от государства.
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