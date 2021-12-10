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Минэнерго утвердило наблюдательный совет Укрэнерго
16:18 10.12.2021 |
Министерство энергетики утвердило новый состав наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго".
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Члены наблюдательного совета были избраны Номинационным комитетом по результатам прозрачного конкурса и утверждены приказом Министерства энергетики", - говорится в сообщении.
В состав наблюдательного совета Укрэнерго вошли: Деян Остоич, Педер Андреасен, Даниэль Доббени, Роман Пионковски - независимые члены, Юрий Токарский, Михаил Ильницкий, Юрий Бойко - представители от государства.
Отмечается, что Деян Остоич имеет более 35 лет опыта работы в энергетическом секторе и в области развития инфраструктуры в Европе, Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и США. Был представителем программы Всемирного банка в Украине (2004-2009) и в Австрии (2016-2019). Курировал энергетическую программу Всемирного банка в Украине и Восточной Европе.
Педер Андреасен 13 лет работал в должности генерального директора датского оператора системы передачи Energine; был президентом ENTSO-E. С 2018 года Андреасен был членом наблюдательного совета Укрэнерго.
Даниэль Доббени в 2014-2017 годах был председателем совета директоров Комиссии по энергетике Бельгийской Федерации. С 2013 работал председателем совета директоров EIT InnoEnergy для Benelux, а с 2015 - членом совета директоров и председателем ревизионной комиссии люксембургской компании Eurowatt S.A.
Роман Пионковски - бывший президент инвестиционного подразделения европейского оператора передачи электроэнергии PSE Inwestycje. В 2016-2017 годах он работал заместителем председателя правления польской ENERGA Wytwarzanie SA, в 2007-2012 годах - член правления, заместитель председателя правления - директор по стратегическому менеджменту, директор Центра развития энергетических активов, председатель правления ENERGA SA.
Юрий Токарский был членом наблюдательного совета Укрэнерго с 2019 года. К его компетенции относилось представительство интересов акционера в наблюдательном совете по направлениям финансовой деятельности предприятия и интеграции в европейскую сеть операторов ENTSO-E.
Михаил Ильницкий с 2018 года занимал должность председателя правления АО "Черниговоблэнерго", в 2013-2018 годах - коммерческого директора ПАО "Сумыоблэнерго", с 2003 по 2013 годы работал на ПАО "Прикарпатьеоблэнерго".
Юрий Бойко в конце 2020 года исполнял обязанности министра энергетики. В течение 2020-2021 годов, являясь заместителем министра энергетики, координировал деятельность Директората электроэнергетического комплекса и развития рынка электрической энергии.
Как сообщалось, Министерство энергетики приказом от 7 декабря прекратило полномочия двух членов правления НЭК "Укрэнерго".
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