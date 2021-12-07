А-Банк и Аккорд Банк получили от НБУ письменные предостережения за недостаточный финмониторинг

Согласно сообщению, А-Банк получил письменное предостережение за предоставление недостоверной информации и несвоевременную подачу дополнительной информации по запросу специально уполномоченного органа.
Аккорд Банк получил письменное предостережение по нескольким пунктам: необеспечение управления рисками, ненадлежащее выполнение обязанности по разработке, внедрению и обновлению правил финмониторинга. Кроме того, банку вменяется неосуществление предусмотренных законодательством мер во время надлежащей проверки клиентов при установлении деловых отношений с ними, когда клиенты (или их конечные бенефициарные владельцы) являются политически значимыми лицами, членами их семей или связанными с ними лицами, и другие нарушения. Также НБУ оштрафовал Аккорд Банк на 17 тыс. грн за непредоставление статистической отчетности о валютных операциях, отмечается в пресс-релизе.
Также письменные предостережения за несоблюдение норм финмониторинга получили ФК "Инвест Финанс", ООО "Перестраховой брокераж", ФК "Валекс-Инвест", ФК "Монтале".